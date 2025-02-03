汪小菲疑早知大S病危　2天前誤闖直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

記者蔡宜芳／綜合報導

48歲女星大S（徐熙媛）在春節期間和家人一起到日本旅遊，不料卻流感併發肺炎猝逝。而她生前與前夫汪小菲爭吵不斷，男方的一舉一動也受到關注，更有網友挖出汪小菲疑似幾日前就知道大S病危。

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▲大S和汪小菲當年認識不到1個月就閃婚，離婚卻撕破臉。（圖／翻攝自微博／大S）

微博瘋傳張蘭兩天前的直播片段，只見她說話到一半，汪小菲突然開門走進來，嘴裡一邊說著「急死我了」，讓張蘭的笑容瞬間收斂，有些緊張地問道：「怎麼了就？」汪小菲的聲音雖然不清楚，但有網友指出他說到了「在搶救」等關鍵字，而張蘭的表情也瞬間變了，疑似是得知大S病危的消息。

▲張蘭日前直播時，汪小菲疑似說了大S病危的消息。（圖／翻攝自微博）

汪小菲雖然在離婚後，屢次公開和大S對嗆，但在得知女方離世的消息後，他稍早從泰國飛抵台灣，表情凝重、雙眼紅腫，並懇求媒體「多說她一些好話」，表示大S「是永遠的家人」。

而張蘭也發文表示，她和兒子願意在大S後事處理上提供任何必要的幫助，「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！」並強調當前最重要的任務，是安慰和保護好大S和汪小菲的兩個孩子，「這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」