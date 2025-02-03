具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別：哭也喚不醒妳

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）過年期間因染上流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界，許多藝人都紛紛發文哀悼，好友賈永婕稍早也在臉書發聲，除了透露見到大S最後一面外，同時也透露具俊曄深情地與愛妻吻別的悲傷畫面，「歐巴的哭聲我們的心都碎了。」

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▲賈永婕透露具俊曄吻別大S。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）

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賈永婕描述與大S告別的情景，透露其丈夫具俊曄深情地吻別，哭泣聲讓所有在場的人都心碎，「掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」她透露，一得知大S過世的噩耗，她立即搭乘新幹線趕往對方身邊。她形容在見到大S的遺容時，發現她看起來如同熟睡一般，依然保持著慣有的平靜與美麗，「我們還是心很痛，但好像也只能放手。」

▲賈永婕見到大S最後一面。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

最後，賈永婕表示，大S的家人及親友們正處於難以言喻的痛苦中，她呼籲大家給予他們更多的空間和關懷，同時她懷著對未來的希望與對過往的回憶，期盼在另個世界中與大S重逢，再次成為好姐妹，「愛台灣的我們，下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹。」