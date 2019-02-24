茄子蛋Legacy演唱會開賣！　2場限定演出「搶票日期」公布

記者關韶文／台北報導

Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會邁入第三屆，集結多名男性音樂人舉辦個唱，名單一公布即震撼樂迷，網羅金曲雙冠人氣樂團茄子蛋、華語樂壇傳奇陳昇、嘻哈界饒舌良藥國蛋GorDoN、從心出發真摯創作型男柯有倫、亞洲鐵人巨星任賢齊與暖聲療癒才子柯智棠！

茄子蛋去年勇奪金曲獎後聲勢不同凡響、流露濃厚鐵漢柔情的兩大金曲《浪流連》、《浪子回頭》MV賺人熱淚，觀看數持續倍數成長，《浪流連》發行不到半年MV觀看數突破3000萬，代表作《浪子回頭》更狂飆到5000萬！人氣正旺的它們，繼《想你的彼岸》亞洲巡迴17場演出場場完售後，特別選於Legacy「鐵漢柔情」系列加場舉辦最終回演出，以「前所未有」神秘驚喜回饋樂迷！

請繼續往下閱讀...

▲▼茄子蛋、陳昇演唱會開賣倒數。（圖／legacy提供）

茄子蛋開心的說：「能在許多城市巡演後回到熟悉的Legacy太溫馨了，感謝大家支持讓我們能在這裡場場完售，這次希望能留下非常難忘的回憶，將帶來『絕無僅有、空前絕後』的限定演出， 光是想到演出內容就令我們無比激動，一定會給樂迷最『鐵漢柔情』的驚喜！」

同樣第一波打頭陣開唱的熟男鐵漢陳昇，不只創作能量與年紀成正比，每回開唱都超有梗！自接收到Legacy「鐵漢柔情」系列的邀約後，喚醒陳昇心中最柔軟的一塊，破天荒邀請五位美少女樂手組期間限定女團「純情少女組」，以一首首浪漫、柔情經典，3/23台北場、4/13台中場帶著樂迷重溫高校青春回憶。

茄子蛋《想你的彼岸》巡迴最終加場3/22 Legacy台中、3/29 Legacy台北兩場演出，於2/25(一)中午12點同步開賣；陳昇兩夜限定《穗花高校》演出，分別3/23 Legacy台北、4/13 Legacy台中舉辦，2/26(二)中午12點全面販售。

