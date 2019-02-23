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蔡瑞雪宣布「我們公開了」！　十指緊扣《大學生》許凱皓

記者劉宜庭／綜合報導

蔡瑞雪曾因韓服照紅到國外去，還曾被封「北一女神」，如今畢業後往演藝圈發展，感情世界同樣備受關注。她先前曾和網紅放火傳出緋聞，事後雙方澄清2人情同姊弟，否認交往，沒想到，如今突然在IG曬出一段影片，與前《大學生了沒》的許凱皓十指緊扣，文中更曖昧寫道：「我們公開了～。」意外掀起熱議。

▲蔡瑞雪十指緊扣許凱皓：「我們公開了～。」（圖／翻攝自蔡瑞雪、許凱皓Instagram）

▲蔡瑞雪23日曝光與許凱皓合作拍攝的短片，「我們公開了」嚇傻網友。（圖／翻攝自蔡瑞雪、許凱皓Instagram）

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蔡瑞雪23日透過Instagram發文，分享一段和許凱皓一起拍攝影片，背景音樂是男方近來推出的新歌《嘟嘟嘟》，2人配合甜蜜歌詞內容，擺出躺肩、十指緊扣等動作，還一起合作比出一個愛心形狀，互動相當歡樂，看起來也很有默契，加上她文中一開始提到「我們公開了」，5個字讓不少網友乍看之下，還以為女神真的已經死會。

▲蔡瑞雪十指緊扣許凱皓：「我們公開了～。」（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

▲蔡瑞雪十指緊扣許凱皓：「我們公開了～。」（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

▲蔡瑞雪十指緊扣許凱皓：「我們公開了～。」（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

▲蔡瑞雪十指緊扣許凱皓。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

不過，蔡瑞雪下秒接著說，「偽情侶的抖音。」才讓不少粉絲放下心來，而許凱皓同天也轉發相同影片，開玩笑說：「大家對不起…請問這能播嗎？」影片曝光後，立刻讓雙方粉絲全都暴動，然而，也有不少網友直呼2人其實滿配，紛紛起鬨喊，「這個組合真不錯」、「在一起」，在網路上意外掀起熱烈討論。

▼蔡瑞雪和許凱皓拍「偽情侶」抖音。（影片／翻攝自蔡瑞雪Instagram，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

蔡瑞雪, 北一女神, Snowbaby, 許凱皓, 大學生了沒

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