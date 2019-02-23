吳宗憲發文罵臉書「賣頻寬沒格調」！　放話號召演藝圈出走

娛樂中心／綜合報導

吳宗憲在演藝圈擁有高地位，是圈內前後輩都尊重的資深藝人，今日（23日）他在臉書上發文疑對臉書頗有微詞，叫臉書別當隻「驕縱的大象」。

▲吳宗憲暗諷臉書是「驕縱的大象」。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）

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吳宗憲在臉書發文表示自己好像無法發文和開直播，又說臉書好像要禁止在平台上買東西或是推廣商品，最後建議臉書團隊應該要想出共存共榮的方式而非消極抵抗，文末寫到：「不要當一隻驕縱的大象，螞蟻雄兵一直都有行動的。」

▲吳宗憲透露近期直播人數驟降。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）

根據《蘋果日報》報導，吳宗憲對臉書看似極為不滿，抱怨自己的粉絲專頁因為流量過大，遭到臉書限制頻寬，並直言臉書一點實質內容都沒有，根本就是靠廣大的臉友發文維生。接著，他說雖然有很多朋友在臉書工作，坐擁高薪，卻還是聽命行事的一群無法獨立思考的棋子。若臉書繼續限制他的發文及直播自由，將號召演藝圈眾多藝人、名人集體退出臉書，轉往其他新興社群媒體平台繼續經營。

另外，吳宗憲還加碼爆料有人會因應臉書要求，為了維持高流量而向臉書支付一筆費用，每付費一次就給500名粉絲，但他完全不認同這種做法，認為自己既沒有做任何危害社會的事情，也乖乖地向國家繳稅，為何要向臉書付費作為高流量的代價，認為臉書賣頻寬很沒格調。

▲吳宗憲臉書全文。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）