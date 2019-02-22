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曾是一線女偶像　solo發片拜託新人幫打榜：我是ITZY柳真粉絲

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像輩出，世代更迭快速，曾經當紅可能3年後就人氣下滑，這殘酷的事實也發生在這位二代女團成員身上。最近女團T-ara出身的孝敏發行新歌，成績卻不如預期，她雖然祝賀成績好的新人團體，但留言的內容讓粉絲都鼻酸。

▲T-ara孝敏。（圖／翻攝自孝敏IG）

▲T-ara出身的孝敏最近以個人之姿回歸樂壇。（圖／翻攝自孝敏IG）

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孝敏本周帶著主打歌《Allure》回歸樂壇，雖然MV換了多套造型與布景，動用幾十名舞者十分用心，但回歸話題不足，音源成績表現也不理想。

就有粉絲發現，孝敏主動留言給新人女團的粉絲，希望一起聽歌、幫忙刷榜。她先是留言給「本月少女」的粉絲，看到本月少女粉絲恭喜自家偶像進入音源榜單，她留言寫：「恭喜！但也幫幫我進入榜單吧（哭哭）。」

▲T-ara孝敏拜託新團粉絲幫她打榜。（圖／翻攝自推特）

▲▼孝敏拜託本月少女與Dreamcatcher粉絲幫她打榜。（圖／翻攝自推特）

▲T-ara孝敏拜託新團粉絲幫她打榜。（圖／翻攝自推特）

接著她又留言給女團「Dreamcatcher」粉絲，「我支持Dreamcatcher，也幫我進入榜單吧！」當然，對於最近人氣越來越旺的男團MONSTA X，好成績她也看在眼裡，對MONSTA X粉絲留言，「好羨慕所有的榜單啊！（哭哭）恭喜，也幫我進入榜單內吧（哭哭）」

▲T-ara孝敏拜託新團粉絲幫她打榜。（圖／翻攝自推特）

▲孝敏拜託MONSTA X粉絲幫她打榜。（圖／翻攝自推特）

最後，對於最近剛以最快速度奪下音樂節目冠軍的新人女團ITZY，孝敏也表達對後輩成員柳真的喜愛，對粉絲留言：「雖然遲了一周，但我也在線上聽了，也幫我入榜吧」，她在每個留言後面都打上她新歌歌名與新歌上線時間，但對ITZY粉絲特別寫下「我個人是柳真的粉絲」，表達對特定成員的喜愛。

▲T-ara孝敏拜託新團粉絲幫她打榜。（圖／翻攝自推特）

▲孝敏特別喜愛ITZY的柳真。（圖／翻攝自推特）

讓粉絲看了鼻酸的原因是，T-ara好說歹說也曾叱吒韓國樂壇，甚至被比喻為少女時代的最強敵手，不過2012年因為爆出霸凌疑雲後，T-ara重心也轉往大陸發展，目前全員則是離開前東家，各自在演藝圈努力。然而，不知是否因為這招有效，孝敏登上音源平台BUG'S第46名。

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關鍵字

T-ara, 孝敏, ITZY, 柳真, 日韓風

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