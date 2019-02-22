閨蜜：易烊千璽在妳後面！　她淡定3秒…一撇頭懵了「原來不是玩笑」

記者李湘文／綜合報導

男團「TFBOYS」成員易烊千璽人氣高，最近才剛飛往洛杉磯工作，又馬上前往香港錄製綜藝節目。有粉絲透露，放學後跟朋友到街上閒逛，突然聽到閨蜜喊「易烊千璽在妳後面」，心裡還想著就是個玩笑，誰知3秒之後發現旁邊有黑衣人擦身而過，一看，竟真的就是自己的偶像易烊千璽！

▲易烊千璽人氣超高。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

粉絲在微博分享後記，坦承自己原本就超喜歡易烊千璽，因為聽說對方到香港工作，放學後就上街閒晃了3個小時，也跟朋友吃飯，但完全沒有遇到偶像。誰知，就在她和朋友排隊買完飲料，正準備拍照紀念時，突然被閨蜜拉袖子「易烊千璽在妳後面」，當下還完全沒當一回事，「試想各位平時聽到這個，是不是覺得是個玩笑，覺得她是個傻子」，然而3秒過後，就有4個黑衣人擦肩而過，「等我緩過來，看到的是千璽的後腦勺！」

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▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博）

該名粉絲發現自己錯過易烊千璽，本來想要跟過去再看幾眼，但又無法違背良心，只好站在原地目送偶像離開。然而幸運的是，她不久之後就再度看到易烊千璽，走了幾步，突然和對方四目相接，一下子感覺彷彿「人群中只有你和我」，但因為太緊張退縮，最後沒有搭話也沒要簽名，就這樣從偶像旁邊走過去，只留下一張遠遠偷拍的照片。

▲易烊千璽行程滿檔，剛從洛杉磯回來就到香港錄影。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

這名粉絲的後記在微博傳開，不少網友大呼實在太羨慕，「天哪！我怎麼遇不到」、「和易烊千璽對視是什麼感覺」、「我也想要對視，甜甜的那種」、「『易烊千璽在你後面』這句話我想都不敢想」；也有人笑說「這個粉絲深得千璽真傳，見到偶像憋著那種」。

▲王源日前也被偶遇。（圖／翻攝自微博）

事實上，另一位「TFBOYS」成員王源日前也被巧遇，雖然戴著口罩搭飛機，但還是被一位小男孩發現「哥哥，哥哥！電視上的哥哥！」可愛的小插曲由父母放上網，同樣也成為網友討論焦點。

▲偶遇易烊千璽的粉絲分享後記。（圖／翻攝自微博）