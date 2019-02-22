ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

閨蜜：易烊千璽在妳後面！　她淡定3秒…一撇頭懵了「原來不是玩笑」

記者李湘文／綜合報導

男團「TFBOYS」成員易烊千璽人氣高，最近才剛飛往洛杉磯工作，又馬上前往香港錄製綜藝節目。有粉絲透露，放學後跟朋友到街上閒逛，突然聽到閨蜜喊「易烊千璽在妳後面」，心裡還想著就是個玩笑，誰知3秒之後發現旁邊有黑衣人擦身而過，一看，竟真的就是自己的偶像易烊千璽！

▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

▲易烊千璽人氣超高。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

粉絲在微博分享後記，坦承自己原本就超喜歡易烊千璽，因為聽說對方到香港工作，放學後就上街閒晃了3個小時，也跟朋友吃飯，但完全沒有遇到偶像。誰知，就在她和朋友排隊買完飲料，正準備拍照紀念時，突然被閨蜜拉袖子「易烊千璽在妳後面」，當下還完全沒當一回事，「試想各位平時聽到這個，是不是覺得是個玩笑，覺得她是個傻子」，然而3秒過後，就有4個黑衣人擦肩而過，「等我緩過來，看到的是千璽的後腦勺！」

請繼續往下閱讀...

▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博）

該名粉絲發現自己錯過易烊千璽，本來想要跟過去再看幾眼，但又無法違背良心，只好站在原地目送偶像離開。然而幸運的是，她不久之後就再度看到易烊千璽，走了幾步，突然和對方四目相接，一下子感覺彷彿「人群中只有你和我」，但因為太緊張退縮，最後沒有搭話也沒要簽名，就這樣從偶像旁邊走過去，只留下一張遠遠偷拍的照片。

▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

▲易烊千璽行程滿檔，剛從洛杉磯回來就到香港錄影。（圖／翻攝自微博／TFBOYS-易烊千璽）

這名粉絲的後記在微博傳開，不少網友大呼實在太羨慕，「天哪！我怎麼遇不到」、「和易烊千璽對視是什麼感覺」、「我也想要對視，甜甜的那種」、「『易烊千璽在你後面』這句話我想都不敢想」；也有人笑說「這個粉絲深得千璽真傳，見到偶像憋著那種」。

▲搭飛機偶遇王源。（圖／翻攝自微博）

▲王源日前也被偶遇。（圖／翻攝自微博）

事實上，另一位「TFBOYS」成員王源日前也被巧遇，雖然戴著口罩搭飛機，但還是被一位小男孩發現「哥哥，哥哥！電視上的哥哥！」可愛的小插曲由父母放上網，同樣也成為網友討論焦點。

▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博）

▲粉絲在香港偶遇易烊千璽。（圖／翻攝自微博）

▲偶遇易烊千璽的粉絲分享後記。（圖／翻攝自微博）

推薦閱讀

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

易烊千璽

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 四葉草客串泰國片《限時好友》　女主角抱怨：搶走目光
  2. 獨／票根為證！《一吻定情》上映7天「11刷神人出現」　最愛王大陸訂製床套
  3. 李友廷難得崩潰！迷室逃脫35分鐘　網激動喊「求救耳朵」
  4. 獨／錢櫃併好樂迪的下一步 KTV加開餐廳 打造複合式休閒娛樂中心
  5. 《後宮甄嬛傳》甄玉嬈約會照曝光！　與男友牽手逛商場被抓包
  6. 「虹澄CP」放閃預備！林昀希、邱昊奇開啟撒糖模式
  7. 張若凡林怡廷誰交往？李友廷選她！鬆口真心話「測謊認證」
  8. 膝關節／《一吻定情》做錯了什麼嗎？
  9. 蒂芬妮揭出道12年心路歷程　「帶著微笑、戴著面具」伴隨痛苦
  10. 善美直播痛哭！　5分鐘沉默「只剩啜泣聲」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366