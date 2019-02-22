ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《一把青》豆瓣翻紅！　登「評論最高」台劇網齊喊：必須二刷

記者李欣容／台北報導

在2015年播出的時代劇《一把青》由曹瑞原執導，楊謹華、天心、藍鈞天、楊一展、温貞菱和連俞涵主演，講述空軍和其家眷故事，該劇播畢已近4年，這2日有網友發現，《一把青》突在豆瓣竄紅，是評分最高的台劇，師娘（楊謹華 飾）和大隊長（楊一展 飾）之間的情誼更惹哭一票網友。

▲▼ 《一把青》在豆瓣電影掀起熱議 。（圖／翻攝自《一把青》臉書）

▲《一把青》由楊謹華主演。（圖／翻攝自《一把青》臉書）

春節期間，《一把青》在大陸社群網站「豆瓣電影」中獲得最高評價，目前已有近5千人留言討論，許多人都是第一次看台灣的時代劇，對於演員的演技和寫實的背景驚呼，「這些人和事只出現在那個年代，每個人的命運都和國家時政相關，賺足了我的眼淚，二刷紀念」、「虐心必備啊」、「最後朱青回頭那幕我起雞皮疙瘩了」、「看劇的時候是在眼鏡下夾著衛生紙看完的」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 《一把青》重新掀起討論熱度 。（圖／翻攝自豆瓣）

▲▼《一把青》重新掀起討論熱度 。（圖／翻攝自豆瓣）

▲▼ 《一把青》重新掀起討論熱度 。（圖／翻攝自豆瓣）

《一把青》以1945到1981年間，中華民國對日抗戰勝後，第二次國共戰爭到後來中華民國政府撤退到台灣作為背景，楊謹華飾演的師娘堅忍不拔，雖身為女人，卻有足夠力量扛起一個時代，該劇同時也獲得第51屆金鐘獎最佳戲劇節目獎。

第51屆電視金鐘獎頒獎典禮，戲劇節目導演獎曹瑞原《一把青》。（圖／翻攝自YouTube）

▲曹瑞原憑《一把青》獲得戲劇節目導演獎。（圖／翻攝自YouTube）

因《一把青》掀起熱度，曹瑞原的作品也跟著受到討論，他的新作《傀儡花》也正在籌備中，該劇以1867年「羅妹號事件」為背景，拍攝難度也頗高，曹瑞原近期正忙南下勘景，為開拍做準備。

蕭敬騰學Bo妞叫「媽咪～」　賈靜雯翻白眼：我…孩子長好大了

推薦閱讀

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

咘咘連推Bo妞4下「最後卻哭了」！　賈靜雯秒變臉…網一面倒：要好好教育

KID認了首缺席《玩很大》！　「工作重要，家庭重要，希望大家體諒」

肉身擋火護Selina！俞灝明39%燒傷「下場被分手」　網傳前女友是楊冪

當媽才懂！陳意涵產後12天崩潰　「一張照片」網友全懂了：真的會哭

12歲童星挑戰裸露床戲　超齡演出《落紅》未成年三姨太

吳建豪認「犯了好色的罪」　婚前初夜隨便給...忍慾7年婚後懊悔

雷／《皇后的品格》渣皇痛悟OO扎肉裡爆血　結局OO死了！觀眾傻眼

酷炫講錯話！　「吳宗憲被惹火開罵」把他趕出場…網傻眼：真的白目

小11歲嫩夫爆偷吃經紀人！　女神撇婚變4個月吐心聲「我太笨了」

唯一失眠因為她！吳宗憲「我好心疼」　Sandy發火走心了：豬男

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

一把青, 豆瓣電影, 魁儡花, 曹瑞原

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨家專訪／櫻桃深吻「超色吻法」甜炸！《奈何BOSS》徐開騁忘我：羞到不敢看
  2. 閨蜜：易烊千璽在妳後面！　她淡定3秒…一撇頭懵了「原來不是玩笑」
  3. 師弟團SF9被嗆：好Gay！李洪基「超有才反應」爆氣嗆回去
  4. 《瑯琊榜》靖王緊黏神祕女　「頭靠香肩」爆戀情！
  5. 6歲女兒驚吐和媽媽分開住！　「小燕子」黃奕反擊爆料前夫…網揪：沒蓋章
  6. 曾莞婷出場全場振奮！王少偉：懷疑她吃防腐劑
  7. PSY爆瘦「臉比泫雅小」！　粉絲認不出
  8. 《艾蜜麗》完結倒數！林子閎瞞病情　鍾瑶爆淚喊心疼
  9. 徐乃麟3子女若是同性戀「給鼓勵」：天生流這樣的血
  10. 寶拉公開戀愛2年還是好甜！男友節目告白「總想著她」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366