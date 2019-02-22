《一把青》豆瓣翻紅！　登「評論最高」台劇網齊喊：必須二刷

記者李欣容／台北報導

在2015年播出的時代劇《一把青》由曹瑞原執導，楊謹華、天心、藍鈞天、楊一展、温貞菱和連俞涵主演，講述空軍和其家眷故事，該劇播畢已近4年，這2日有網友發現，《一把青》突在豆瓣竄紅，是評分最高的台劇，師娘（楊謹華 飾）和大隊長（楊一展 飾）之間的情誼更惹哭一票網友。

▲《一把青》由楊謹華主演。（圖／翻攝自《一把青》臉書）

春節期間，《一把青》在大陸社群網站「豆瓣電影」中獲得最高評價，目前已有近5千人留言討論，許多人都是第一次看台灣的時代劇，對於演員的演技和寫實的背景驚呼，「這些人和事只出現在那個年代，每個人的命運都和國家時政相關，賺足了我的眼淚，二刷紀念」、「虐心必備啊」、「最後朱青回頭那幕我起雞皮疙瘩了」、「看劇的時候是在眼鏡下夾著衛生紙看完的」。

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▲▼《一把青》重新掀起討論熱度 。（圖／翻攝自豆瓣）

《一把青》以1945到1981年間，中華民國對日抗戰勝後，第二次國共戰爭到後來中華民國政府撤退到台灣作為背景，楊謹華飾演的師娘堅忍不拔，雖身為女人，卻有足夠力量扛起一個時代，該劇同時也獲得第51屆金鐘獎最佳戲劇節目獎。

▲曹瑞原憑《一把青》獲得戲劇節目導演獎。（圖／翻攝自YouTube）

因《一把青》掀起熱度，曹瑞原的作品也跟著受到討論，他的新作《傀儡花》也正在籌備中，該劇以1867年「羅妹號事件」為背景，拍攝難度也頗高，曹瑞原近期正忙南下勘景，為開拍做準備。