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奧斯卡最佳影片預測／《羅馬》勝算最大！黑馬是《波希米亞》

記者洪文／綜合報導

第91屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間下周一（25日）早上揭曉，目前美國影藝學院會員已投票完畢，包括《黑豹》、《一個巨星的誕生》等9部入圍的最佳影片中，現在勝算最大的應該是入圍10項的《羅馬》，而《幸福綠皮書》雖然只有5項也是呼聲很高，黑馬則是《波希米亞狂想曲》。

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《羅馬》。（圖／記《羅馬》劇照）

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《羅馬》是《地心引力》導演艾方索柯朗回到故鄉拍攝的半自傳童年往事，以溫柔凝視取代直白批判，訴說墨西哥的種族鴻溝與歷史騷亂，用淌洩的黑白光影、悠緩的詩意運鏡，在65釐米膠捲上揮灑出一封情感綿長的家書。

而《幸福綠皮書》改編自真實故事，描述黑人鋼琴師雇用白人保鑣，從彼此對立到打開心胸接納對方，發展出超越種族、膚色、階級和社會藩籬的動人友誼。

▲▼維果莫天森《幸福綠皮書》劇照。（圖／CatchPlay提供）

依照獎季趨勢，《幸福綠皮書》在金球獎獲得喜劇類最佳影片，而《羅馬》早在威尼斯影展獲得最佳影片金獅獎，也在導演工會、英國奧斯卡拿下最佳影片，其實勢均力敵。

雖然《幸福綠皮書》的黑人議題符合奧斯卡的「政治正確」，不過《羅馬》以黑白詩意的影像，聚焦中產階級的墨西哥家庭的故事，又是「外語發音」，具有濃厚情感、高度藝術性，也更符合奧斯卡關注弱勢的精神，若得獎的話，將誕生奧斯卡91年來首部非英語發言（外語）的最佳影片。

▲▼《波希米亞狂想曲》劇照。（圖／翻攝自網路）

此外，奧斯卡投票會員又有部分與這些工會投票者部分雷同，所以工會的方向球仍是值得參考的指標。皇后合唱團主唱傳記電影《波希米亞狂想曲》不僅在全球票房大賣，又在金球獎獲得劇情類最佳影片，更重要的是壓倒性地贏得了9個工會獎項肯定，同時關注同性戀議題，得獎不無可能，不少外媒視為得獎的大黑馬電影。

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相對來說，漫威電影《黑豹》幾乎沒有獲得任何工會獎項肯定，只有美國演員工會獎（SAG）整體演出獎，且入圍最佳影片等7項大獎，但是導演、演員、劇本、攝影全未入圍，儘管全球票房賣座，且對於黑人電影具有突破性、指標性的意義，得獎仍要靠點運氣。

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關鍵字

幸福綠皮書, 羅馬, 奧斯卡, 波希米亞狂想曲

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