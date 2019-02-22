女女濕吻洩春光！吉田志織靈舌翻攪玉城帝娜　拜讀原著30次成就演技

記者蕭采薇／綜合報導

改編自《惡女羅曼死》原著作者岡崎京子爭議代表作的電影《吉娃娃羅曼死》，靈魂人物「吉娃娃」由現年21歲的女星吉田志織擔綱。身為漫畫鐵粉的她，不但為角色剪去長髮、修細眉毛，還將指甲留長，甚至閱讀原著漫畫30次，務求完美化身角色形象。片中一幕她跟「閨密」玉城帝娜的泳池戲水場面，她穿上比基尼大秀火辣身材，吻到兩人舌頭激烈翻攪，讓觀眾看得瞠目結舌。

▲《吉娃娃羅曼死》吉田志織（右）在片中忘情激吻玉城帝娜。（圖／采昌提供）

雖然已經演出三部電影，但《吉娃娃羅曼死》可說是吉田志織首部在台灣上映的作品。從以前就是漫畫家岡崎京子鐵粉的她，也是劇組少數透過試鏡而加盟演出的演員。吉田志織在參加試鏡前就不斷揣摩吉娃娃的模樣，「我從原作中的形象出發，加上自己的想像，完成了吉娃娃的『武裝』，所以每次都穿著同一套『短褲和強調胸部的T桖』去參加試鏡。」不僅如此，她還在開拍前爽快地剪去長髮，並將指甲留長，就是為了更貼近吉娃娃的外型。

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▲《吉娃娃羅曼死》吉田志織在試鏡前就剪去長髮，修細眉毛。（圖／采昌提供）



吉田志織在《吉娃娃羅曼死》當中的角色非常難表現，要從搶走600萬日圓，並和好友在三天內花光的無名正妹，再到不小心爆紅成為人氣名模，接著人生一落千丈得靠色情行業謀生，最後再悲慘地被殺害分屍。片中更有許多「愛情動作戲」，其中一幕跟「閨密」玉城帝娜的泳池戲水場面，吻到兩人舌頭激烈翻攪。這場面連模特兒出身的玉城帝娜都感到印象深刻。

▲《吉娃娃羅曼死》吉田志織（中）演出活潑、魅惑、周旋在男女之間的形象。（圖／采昌提供）

《吉娃娃羅曼死》描述一群揮霍青春的青年男女，其中一位長相可愛貌美，猶如眾人「吉祥物」般存在、暱稱為「吉娃娃」的20歲少女，某天驚傳遭人分屍的命案，部分屍體並在東京灣尋獲。她周遭的好友們，開始聚在一起回憶青春，緬懷他們心目中的吉娃娃。大家這時才發現，根本沒人知道她的真名、境遇還有真正的個性。原來在大家對她毫無了解的情況下，她就跟眾人混在一起、談戀愛、甚至發生性關係，該片將於2月27日上映。