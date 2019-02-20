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茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」！　還原錄影真相：真的很對不起

記者劉宜庭／綜合報導

茵芙在《麻辣天后傳》爆料同門女星害慘了她，聽見主持人利菁用氣音爆料女星名字，不過，近來有週刊爆料「同門女星」是郭雪芙，面對外界揣測，茵芙20日首度發文回應、澄清此事，並正式向郭雪芙道歉了！

▲茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」。（圖／翻攝自郭雪芙、茵芙臉書）

▲茵芙發文向郭雪芙（左）道歉。（圖／翻攝自郭雪芙、茵芙臉書）

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茵芙20日發文，一開頭就向郭雪芙道歉，「很抱歉新聞報導造成雪芙的傷害。」文中，她也還原當時錄《麻辣天后傳》的經過，「當天錄影，我並沒有指名道姓的說出名字，因為那真的是很久以前的事了，我與當事人都早已離開公司。」

「錄影時，原本是為避免當事人被肉搜，對於大家的各種臆測，我都沒有特意去解釋與澄清，沒想到會造成誤解…。」茵芙坦言，對於無辜被波及、受到傷害的人，她真心感到非常抱歉，「真的很對不起，也希望大家不要再繼續追究此事，讓雪芙受到二次傷害，謝謝。」

▲茵芙首發文「向郭雪芙道歉了」。（圖／翻攝自茵芙臉書）

▲茵芙道歉全文。（圖／翻攝自茵芙臉書）

茵芙先前在節目上表示，有一名女星時常跟她抱怨公司，沒想到被該女星擺了一道，自己在外面被該女星說「茵芙常抱怨公司不好」，最後自己被公司冷落，她氣到直呼：「做賊的喊抓賊，真的很可怕，我那時候被她害得超級慘。」當時，主持人利菁用氣音爆料女星名字，據《鏡週刊》報導，當時全攝影棚都聽見是「郭雪芙」。

▲茵芙錄影分享遭同門女星擺了一道的經歷，主持人利菁當場用氣音爆出名字。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲茵芙錄影分享遭同門女星擺了一道的經歷。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲茵芙錄影分享遭同門女星擺了一道的經歷，主持人利菁當場用氣音爆出名字。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲主持人利菁當場用氣音爆出名字，全場驚呼「講太大聲了！」（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

消息爆出後，目前人在美國度假郭雪芙，當天下午一連PO出2篇文，疑似藉此表達無奈心情，期間，她也引用泰國暢銷新銳作家努姆．塔沙那的解悶勵志書《 別煩！一天只有24小時，何必浪費在討厭的人身上！》作者序，寫下快樂定義。

▲被轟假面甜心，郭雪芙連發兩篇文說話了。（圖／翻攝郭雪芙臉書）

▲被轟假面甜心，郭雪芙連發兩篇文說話了。（圖／翻攝郭雪芙臉書）

▲郭雪芙20日連發兩篇文。（圖／翻攝郭雪芙臉書）

茵芙也向《ETtoday星光雲》坦言，新聞一出來有被嚇到，她也澄清，當時所講的人不是郭雪芙，「我沒有想要特別攻擊誰，只是分享曾發生過的事情，沒有要指名道姓是誰，事情已經過去很久。」

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