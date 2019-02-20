Selina脫口「一句話」　張軒睿一聽到「關鍵2字」怒了！

記者許皓婷／綜合報導

女星Selina（任家萱）近期參加陸綜《女兒們的戀愛》，和男星張軒睿在節目上約會，兩人之間的超有愛互動，常成為討論焦點，20日釋出最新一集，她卻因脫口「一句話」，瞬間惹怒男方。

在《女兒們的戀愛》裡，Selina曾要求對象身分要是素人，但節目卻找來小11歲的張軒睿，雖然她一開始看到對方很驚訝，但經過相處後，對男方好感大增，她更坦言有心動：「很喜歡那個男孩。」更說這個實境秀讓她重新勾起「戀愛的感覺」。

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▲Selina、張軒睿在節目中約會。（圖／翻攝自Facebook／Selina、張軒睿）

《女兒們的戀愛》20日釋出最新一集，Selina和張軒睿一同享用火鍋，一開始本來有說有笑，但當提到「素人」2字時，男方卻直呼頭暈，一副欲言又止的樣子，讓她摸不著頭緒，原來是兩人在上一次的約會時，她被對方詢問：「如果重選的話，還是會選素人嗎？」她則直接回應：「會！」讓張軒睿大吃飛醋。

▲Selina表示會選素人，讓張軒睿吃醋。（圖／翻攝自微博／《女兒們的戀愛》）



而張軒睿在微博發文直呼：「對於素人兩個字，好氣喔！」Selina則轉發該則節目片段，並撒嬌地對他喊話：「好了啦，别氣啦～」他隨即回覆：「我沒氣啊～怎麼會氣呢！」更逗趣地自嘲：「我是素人啊！偶爾吃素的人。」兩人一來一往的甜蜜互動，更是閃瞎一大票網友。

▲Selina、張軒睿隔空互動超甜。（圖／翻攝自微博／Selina、張軒睿）

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