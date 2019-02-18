隋棠老三近照曝光！　2個月大Olie「溢出雙下巴」Q炸

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，一家五口生活幸福美滿。她18日在IG曬出抱著老三的合照，2個月大的Olie更被拍到雙下巴現形，模樣可愛。

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▲隋棠、Tony剛迎來三寶Olie誕生。（圖／翻攝自IG／隋棠）



隋棠18日在IG曬出合照，她穿著黑色上衣，懷裡抱著兒子，露出開心燦笑，只見才2個月大的Olie，頭髮已經非常茂密，圓潤的臉頰微微泛紅，還擠出明顯的雙下巴，模樣可愛，她更在老公Tony掌鏡時吩咐「不要拍到雙下巴」，對方卻緊張地詢問：「誰的？」讓她哭笑不得。

▲隋棠抱著老三Olie。（圖／翻攝自IG／隋棠）

隋棠先前曾公開過三兒子Olie的側面照，同時附上大兒子Max和女兒Lucy嬰兒時期的照片，結果三人側面看起來相似度高達99%，都擁有高挺的鼻樑、單眼皮眼睛，加上微笑的表情，宛如三胞胎。

▲隋棠3個孩子長相神似。（圖／翻攝自IG／隋棠）



事實上，隋棠生第3胎時吃足苦頭，她鑑於已有過生2胎的經驗，覺得對產痛早就有體悟，透露產前就打算不打減痛分娩，孕期產檢時，還和醫生討論，希望可以靠自己的力量生產，不要有外力介入，但結果卻讓她後悔直呼：「我真的太輕敵！」

隋棠兒子的肩膀更一度因太寬卡住，幾經折騰，她在進醫院的16個小時後，生出了在肚子住滿40周，重達3700公克的Olie，「壯碩弟弟終於帶著他為了奮力擠出媽媽狹窄骨盆而骨折的鎖骨，華麗出生了！」回顧整個過程，她說生三胎都有不同的驚喜，不管減痛或沒有減痛，所有經歷煎熬產期的媽媽都是最偉大的。

▲隋棠生老三花了16個鐘頭。（圖／翻攝自IG／隋棠）