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蕭敬騰主演《魂囚西門》　新北展現多元風貌躍上國際

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》 新北展現多元風貌躍上國際。（圖／新北市文化局提供）

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》，新北展現多元風貌躍上國際。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

由人氣歌手蕭敬騰挑大樑主演的心理驚悚劇《魂囚西門》即將於農曆年後播出，除了公視及MOD相關頻道播出外，更成為少數能在國際影音平臺Netflix播出的台片，這也是因為製作團隊期許能將台灣製作走向世界。

「魂囚西門」製作團隊期許能將台灣製作走向世界，全劇拍攝製作皆比照電影等級，打造出高規格、符合國際級水準的高質感影集。製作過程中，新北市政府提供了許多拍攝協助，讓劇中場景更為生動豐富，呈現了新北市的多元風貌，也讓新北市藉由《魂囚西門》躍上國際。

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▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》 新北展現多元風貌躍上國際。（圖／新北市文化局提供）

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》，新北坪林茶業博物館。

改編自作家九色夫的同名小說的《魂囚西門》，是公視首度製作播出的心理驚悚劇，不但由人氣歌手蕭敬騰飾演男主角，新科金馬影后謝盈萱、金鐘迷你劇影帝藍葦華及第3屆金鐘獎男配角喜翔都參與演出。

其中，最令人驚奇的是劇中猶如美國紐約街頭的畫面，竟是自新板特區取景；而位於坪林的茶業博物館，閩南安溪風格的四合院建築，更是為台灣在地文化的特色加分。讓人對於導演謝庭菡帶領的製作團隊，及高質感的製作規格感到嘆為觀止。

新北市文化局指出，為打造完善便利的影視製作環境，各劇組都可以透過「新北市協助影視拍攝與發展中心」取得協助，在新北市除了現代化的高樓大廈也有代表臺灣文化的歷史古厝，更有遼闊的山海美景，這不僅推動文化產業的發展，也期望藉者影視產業的推波助瀾，將新北市的多元風貌美景走向世界。

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》 新北展現多元風貌躍上國際。（圖／新北市文化局提供）

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》，新北東方富城空橋。

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》 新北展現多元風貌躍上國際。（圖／新北市文化局提供）

▲ 蕭敬騰主演《魂囚西門》，新北坪林茶業博物館。

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關鍵字

魂囚西門, 驚悚劇, 建築, 蕭敬騰

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