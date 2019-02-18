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卸貨2個月！隋棠「穿這樣」上班　一坐下「112CM激細美腿」全露

記者許皓婷／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚3年多，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底又迎來第3胎兒子Olie，她雖然剛坐完月子，但仍心繫自己的服飾品牌，近日便現身工作室處理新商品企劃，一身上班的穿搭，還有火速恢復的好身材，也馬上引起熱烈討論。

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠忙於服飾品牌工作。（圖／翻攝自IG／隋棠）

隋棠近期創立服飾品牌，升格當老闆的她，一結束春節的家庭旅遊後，就馬上重返工作崗位，更被員工PO出上班時的認真模樣，只見她穿著連身白襯衫洋裝現身工作室，綁起俏皮可愛的包頭，搭配精緻妝容、紅唇，腳上踩著平底涼鞋，打扮小露性感又不失專業。

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠上班穿搭。（圖／翻攝自IG／隋棠）

而其中一張，隋棠疑似正專心聽著同事講話，她則隨興地坐在桌上，下擺開衩的設計，更讓她不經意地露出一雙修長美腿，174公分、腿長112公分的她，雙腿勻稱、零贅肉。雖然才剛卸貨2個月，但卻已火速恢復身材，讓網友看了紛紛大讚：「好扯！完全不像生3胎的媽媽，身材也太好了吧」、「性感慘了」、「生3胎還能那麼瘦，真羨慕」。

 ▲隋棠。（圖／翻攝自IG／隋棠）

▲隋棠身材完全不像生過3個小孩。（圖／翻攝自IG／隋棠）

事實上，隋棠在懷孕期間，也幾乎沒有一絲孕味飄出，她懷有身孕時，一雙長腿甚至跟以前一樣纖細，直到懷孕9個月，T恤上才有較為明顯的孕肚形狀。她曾透露自己在懷第二胎時胖了13KG，花了一年才瘦回來，之後維持靠飲食+運動，「一周一定會擠出三天，每次1.5小時，且持之以恆從來沒有鬆懈。」

據悉，隋棠的運動菜單是先拉筋熱身40分鐘，可以跑步或踩腳踏車，之後的50分鐘留給重訓。她也曾表示婚後再也沒吃過白米飯，「在家都是吃糙米」，她更曾在IG分享吃了一年的早餐食譜，燕麥裡加上杏仁奶，搭配莓果、堅果就是很健康又低卡的一餐。平時出門一定會攜帶水壺，裡面可能是溫水，有的時候也會選擇助代謝的黑豆水或紅豆水。

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