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林俊傑聲帶受損險退歌壇！　催淚自剖低潮..經紀人親揭真相

記者盧薇淩／台北報導

天王林俊傑（JJ）「聖所世界巡迴演唱會」台北站連四天在小巨蛋開唱，17日進行台北最終場，她日前坦言2007年聲帶受損，差點萌生退意，經紀人徐佩雲開演前也解釋，「其實是胃食道逆流，拖到後來有點嚴重，那時一開口破音，他才驚覺事態嚴重。」而林俊傑17日演唱會也談到過去的低潮，「只要你告訴自己，我不怕、我面對，你一定會變得更強壯，不要害怕失敗，不失敗不會知道你哪裡可以進步，再大挑戰難題、再多失敗，不放棄總有一天一定會有成就。」

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑舉行台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

這次連開四場演唱會，這是林俊傑出道以來大突破，經紀人透露，他體力上跟聲帶都可應付，嗓子沒問題，曾經喉嚨、聲帶受損，差點萌生退意，其實是因胃食道逆流，現在控制得很好。被問何時會回到台灣各地開唱？經紀人說，只是時間的問題，「聖所2.0」不排斥唱高雄、台中等地。

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑提及低潮時期。（圖／記者李毓康攝）

林俊傑17日在演唱會上也提到低潮，坦言藝人生活在聚光燈下，難免私生活被放大，「這些年來我也遇過起伏、起落，很多大好大壞，我領悟到一件事是，我們不能憂愁，不能因為不容易而感到憂愁，那是惡性循環的情緒，我常會告訴自己真的不能害怕、不能恐懼，不能害怕受傷。」不論是生活還是感情，他認為受傷才能更了解自己，不要害怕受打擊、惡勢力，堅持到底不放棄，總有一天會有成就。

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑演唱會上吐露心聲。（圖／記者李毓康攝）

問及唱完後想吃什麼？經紀人說，「有特別留了兩個小水果塔給他，他想吃甜點，但因為唱歌不能吃甜，水果塔當作唱完的獎勵」，但笑說他昨天偷吃紅豆車輪餅。最終場演唱會上，包含周興哲、J Sheon、陳妍希、何超蓮、邵雨薇、小樂、李明依等藝人都到場欣賞，陳妍希說想聽《她說》、《修煉愛情》，「我們全家都喜歡JJ，老公今天在拍戲沒辦法到場。」而邵雨薇和小樂（吳思賢）一起到場，邵雨薇說最想聽《記得》，提及16日在TICC的演出，她也笑說：「因為昨天第一次在這麼大舞台，真的蠻緊張。」是否想也登上小巨蛋開唱？邵雨薇笑說：「再一陣子吧，等我歌練好。」

▲▼林俊傑台北演唱會最終場。（圖／記者李毓康攝）

▲林俊傑最終場演唱多首歌曲。（圖／記者李毓康攝）

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