新任「美國隊長」傳酷寒戰士接手！賽巴斯汀先接替克里斯伊凡

記者林映妤／綜合報導

漫威宇宙電影稱霸好萊塢10年，即將在《復仇者聯盟：終局之戰》後進入第四階段，大批英雄如「鋼鐵人」小勞勃道尼、「美國隊長」克里斯伊凡等都會「大換血」，傳出他們在《復仇者4》後都將「退役」。新一任美國隊長會是誰？據傳可能由「酷寒戰士」接手，遵循原著漫畫設定。

漫威漫畫中，「美國隊長」一職曾由「酷寒戰士」巴奇巴恩斯接任過，許多影迷也揣測，電影是否會照原著設定進行？

▲美國隊長一職有可能由酷寒戰士接手？（圖／《復仇者聯盟：終局之戰》預告／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

雖然答案得等到《復仇者聯盟：終局之戰》後才可能揭曉，不過飾演酷寒戰士的賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）確實在另一部電影「接替」了克里斯伊凡（Chris Evans）的位子。Netflix新片《The Devil All The Time》原本敲定克里斯伊凡主演，但因他檔期難調，最後只好退出，並由賽巴斯汀斯坦接手。

《The Devil All The Time》另外還有《蜘蛛人：返校日》湯姆霍蘭德（Tom Holland）、《暮光之城》羅伯派汀森（Robert Pattinson）、《牠》比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgård）、《魔境夢遊》蜜雅娃絲柯思卡（Mia Wasikowska）等大咖參演，該片改編自同名懸疑恐怖小說，預計2020年上映。

▲在漫威第四階段揭曉前，賽巴斯汀斯坦先接手克里斯伊凡演出《The Devil All The Time》。（圖／翻攝自網路）