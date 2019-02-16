ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

親眼看披風升起高掛！　班艾佛列克宣示「我不再是蝙蝠俠」

記者楊蕎綺／綜合報導

從2017年就盛傳新版的《蝙蝠俠》不會由班艾佛列克（Ben Affleck）主演，日前他更親口證實：「我不再是蝙蝠俠了！」也在節目上向蝙蝠俠的面具和披風告別，正式退位，讓不少影迷直呼可惜。

班艾佛列克親口說自己不演蝙蝠俠了。（圖／翻攝自Youtube／Jimmy Kimmel Live）

▲▼班艾佛列克在節目上進行「蝙蝠俠退休儀式」。（圖／翻攝自Youtube／Jimmy Kimmel Live）

班艾佛列克親口說自己不演蝙蝠俠了。（圖／翻攝自Youtube／Jimmy Kimmel Live）

班艾佛列克日前在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）態度大方坦承，原本希望能帶給蝙蝠俠這個角色一個新的局面，但經典難以突破，所以他決定讓出這個位置，讓更適合的人來演出。節目因此特地為他舉辦了小小的「退休儀式」，現場請出蝙蝠俠面具及披風，在他宣示「我不是蝙蝠俠」之後，面具和披風緩緩升上半空中，正式和這個角色告別。

《正義聯盟》班艾佛列克（Ben Affleck）。（圖／《正義聯盟》劇照）

▲班艾佛列克選擇退位讓更適合的人演出蝙蝠俠。（圖／《正義聯盟》劇照）

班艾佛列克自2016年的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》開始飾演蝙蝠俠，也參演2017年的《正義聯盟》，如果不算《自殺突擊隊》的客串，只演了2次。至於粉絲期待已久的《蝙蝠俠》獨立電影，原本由他主演、執導和編劇，但最後他選擇退出導演位子，事後也在個人推特轉發相關新聞，證實自己不演蝙蝠俠，不過還是很期待2021年夏天看到電影上映。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

推薦閱讀

鹿晗現身首爾！　0遮掩帶關曉彤約會

丫頭宣主權：你是我的男人！　「有種就打我」當面嗆情敵

韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混

修杰楷「情人驚喜」準時到紐約！　手寫字體成亮點...賈靜雯甜蜜認輸

英網紅隨機抓路人惡作劇！　網友一看認出「是韓劇男神」

楊祐寧「配偶欄」有名字了！　維基百科驚見「3子女」資料

朴春確定回歸！　 粉絲「苦候8年」激動：終於等到妳

歌迷許願「IU到學校看我」　她真的來畢業典禮！全場嚇傻

1年內全身毛掉光！　15歲女偶像「忍痛脫假髮」認罹怪病

助理被罵到祖宗18代！　陳美鳳罕見動怒封殺他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

英網紅隨機抓路人惡作劇！　網友一看認出「是韓劇男神」

崔振赫被消失！　《皇后的品格》變鬧劇：他不演結局

蘇晏霈羞掏500元買2大盒保險套　夫妻驚見秒喊：我不要！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

班艾佛列克, Ben Affleck

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台北燈會捕獲野生《聲林》鄭可強、許莉潔　卡位狂賺東森幣
  2. 展榮展瑞童年照曝光！　爸爸N年前「根本和他們現在長一樣」
  3. 應采兒瘋傳有孕「首度鬆口回應了」　曝Jasper想要姐姐！
  4. 適合春日的溫暖歌聲！越聽越著迷的「樂童音樂家」5首入門歌曲
  5. 陳冠希槓上大陸Rapper：又醜又胖！　火大開嗆「小心說話」
  6. 陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信
  7. 《奈何BOSS要娶我》甜到有毒！「5大撩妻金句」也狂炸女粉心
  8. 朴春回歸專輯「大咖製作人」操刀：我會讓她拿下第一！
  9. 楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲
  10. 《以團》男選手卸妝前後「根本變個人」！　一上台驚呆網：神奇換頭術

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366