親眼看披風升起高掛！　班艾佛列克宣示「我不再是蝙蝠俠」

記者楊蕎綺／綜合報導

從2017年就盛傳新版的《蝙蝠俠》不會由班艾佛列克（Ben Affleck）主演，日前他更親口證實：「我不再是蝙蝠俠了！」也在節目上向蝙蝠俠的面具和披風告別，正式退位，讓不少影迷直呼可惜。

▲▼班艾佛列克在節目上進行「蝙蝠俠退休儀式」。（圖／翻攝自Youtube／Jimmy Kimmel Live）

班艾佛列克日前在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）態度大方坦承，原本希望能帶給蝙蝠俠這個角色一個新的局面，但經典難以突破，所以他決定讓出這個位置，讓更適合的人來演出。節目因此特地為他舉辦了小小的「退休儀式」，現場請出蝙蝠俠面具及披風，在他宣示「我不是蝙蝠俠」之後，面具和披風緩緩升上半空中，正式和這個角色告別。

▲班艾佛列克選擇退位讓更適合的人演出蝙蝠俠。（圖／《正義聯盟》劇照）



班艾佛列克自2016年的《蝙蝠俠對超人：正義曙光》開始飾演蝙蝠俠，也參演2017年的《正義聯盟》，如果不算《自殺突擊隊》的客串，只演了2次。至於粉絲期待已久的《蝙蝠俠》獨立電影，原本由他主演、執導和編劇，但最後他選擇退出導演位子，事後也在個人推特轉發相關新聞，證實自己不演蝙蝠俠，不過還是很期待2021年夏天看到電影上映。

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