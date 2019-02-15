崔振赫被消失！　《皇后的品格》變鬧劇：他不演結局

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戲劇《皇后的品格》以現代版皇室內部所發生的紛擾為故事內容，昏庸皇帝（申成祿飾演）愛上皇后（張娜拉飾演），卻扯出前皇后、皇太后兇殺案，錯綜複雜的狗血劇，讓收視率不斷往上升，劇組嚐到甜頭，宣布延長拍攝，多拍49、50、51、52集，韓媒卻在15日爆出男主角崔振赫不演結局，戲劇瞬間變成鬧劇。

▲《皇后的品格》開拍以來討論度居高不下。（圖／愛奇藝台灣站提供）



崔振赫在戲劇《皇后的品格》裡飾演2種身份，本是羅王植，但他為了報仇成為皇帝的護衛，期間歷經許多苦難，成為觀眾最心疼的角色，觀眾都希望看到羅王植最後能與皇后有個好結局。47集裡，他終於翻身成為皇室檢察官，準備去追壞人，卻再也沒現身過，令不少觀眾感到奇怪「他的戲份越來越少」，怎料，官方15日爆出，崔振赫不演結局，他的戲份已經在47、48集演完了。

▲崔振赫身為男主角，卻不演結局。（圖／愛奇藝台灣站提供）



崔振赫的戲份倉促結束，劇情至今都還沒演到「男主角」羅王植的報仇結局，令觀眾大感傻眼。崔振赫經紀公司也在上午證實「事前已有海外見面會的行程，因此無法參加延長拍攝，我們有努力調整行程，仍然沒辦法。」崔振赫228即將來台舉辦見面會，但他身為男主角，卻沒演出49、50、51、52集，大批網友直呼遺憾。

▲崔振赫因為海外有見面會行程，無法參與拍攝。（圖／愛奇藝台灣站提供）



▲崔振赫本人證實，下禮拜不會出演《皇后的品格》。（圖／翻攝自崔振赫IG）



《皇后的品格》收視率雖表現亮眼，卻在開拍以來頻傳爭議，先是崔振赫、申成祿受傷，又傳拍攝超時，原預計拍攝48集，劇組又宣布延長拍攝4集，然而，中間劇情越來越馬虎，崔振赫又宣布「不繼續拍」，儼然變成超鬧狗血劇。《皇后的品格》結局將在21日播岀，全劇於愛奇藝台灣站上架播出。