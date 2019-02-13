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MBLAQ「斷連絡5年」世紀破冰　他牽成員的手：不知你那麼痛

記者吳睿慈／綜合報導

南韓5人團體MBLAQ曾經紅極一時，卻在2014年面臨成員合約到期改組的命運，剩下3人昇昊、G.O、Mir繼續活動，人氣卻大不如前。李準、天動退出團體5年了，Mir於12日出演節目才真正打開心房談起當時的沮喪感，牽起天動的手世紀破冰，令鐵粉看得淚流滿面。

▲▼MBLAQ成員Mir與前成員天動世紀破冰。（圖／翻攝自MBC）

▲▼MBLAQ成員Mir與前成員天動世紀破冰。（圖／翻攝自MBC）

▲▼斷聯絡5年⋯MBLAQ世紀破冰！　他牽成員的手：不知你那麼痛。（圖／翻攝自MBC）

MBLAQ自從成員剩3人後，幾乎沒有團體活動。相隔5年，天動、Mir終於同台出演節目，Mir率先承認「5年來都沒有與天動聯絡」，他當時太年輕，想法不成熟，「變成3人團體的時候，我其實很受傷。」他必須花費很多時間治療心理的傷口，才能鼓起勇氣主動聯絡，就這樣過了5年。

▲▼MBLAQ牽手和好。（圖／翻攝自MBC）

▲MBLAQ牽手和好。（圖／翻攝自MBC）

天動透露，這5年內曾多次想要聯絡Mir，但對方又剛好換了新的電話號碼，因此斷了聯繫，意外讓誤會加深，兩人至今都沒有彼此的聯絡方式。Mir也檢討自己過於封閉，當時不該選擇逃避，在主持人的鼓勵下，兩人牽起彼此的手世紀破冰。

▲▼斷聯絡5年⋯MBLAQ世紀破冰！　他牽成員的手：不知你那麼痛。（圖／翻攝自MBC）

▲▼天動、Mir相約喝酒談心事。（圖／翻攝自MBC）

▲▼天動、Mir相約喝酒談心事。（圖／翻攝自MBC）

天動道歉：「5年過去了，我不知道你曾經那麼心痛。」Mir也表示：「是我自己太小心翼翼又膽小，才會受了傷跑去躲起來，希望你不要誤會，我們以後喝喝酒聚在一起，順便消除彼此的誤會吧。」這一幕播岀後，逼哭鐵粉。

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