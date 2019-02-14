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獨家／ELF必學！手燈還有這功能　SJ東海示範：只能用一次

記者吳睿慈／專訪

南韓夯團Super Junior出道14年，綜藝感功力深厚，團綜接續播岀。他們日前以「E.L.F.的飯桌」為主題，逛遍日本各式美食，大批粉絲敲碗「也來台灣拍」。7人近日接受《ETtoday》獨家專訪，東海口氣篤定地表示《SJ Returns》有機會來台灣拍，神童發揮生意人頭腦，藉著訪問招募贊助商，笑喊：「請寄機票給我們。」

▲▼第14屆kkbox風雲榜-Super Junior。（圖／記者黃克翔攝）

▲Super Junior來台參加kkbox風雲榜，接受《ETtoday》獨家專訪。（圖／記者黃克翔攝）

《SJ Returns》第二季遊遍日本介紹美食，幾位成員曾在台Long Stay，訪談間，他們輕而一舉說出多樣台灣美食，七嘴八舌喊著鳳梨酥、小籠包、火鍋、鼎泰豐、洪瑞珍以及珍珠奶茶，厲旭則是趁亂發言「Kiki」，美食話題打開7人的話匣子，利特意猶未盡：「台灣有很多好吃的東西。」

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲SJ有機會來台灣拍團粽，神童提議「請寄機票來」。（圖／記者李毓康攝）

被問到有沒有可能來台拍台灣篇？東海語氣肯定回答「當然」，一旁的神童也機靈表示：「如果大家想要的話，請投資！為了讓我們在台灣可以帥氣的拍攝，大企業的各位...」他積極招攬贊助商「請寄機票給我們」，利特幽默接話「聯絡我們的話，我們會來找你。」主動提供SOP，令人哭笑不得。

2018年SJ正式推出粉絲專屬的官方手燈「超級棒」（Super棒），由於長相貌似刷鬍刀、棒子，坊間流傳各種關於手燈的用途，7位成員在訪問間，破解各種傳聞、拿起手燈示範「正確用法」，銀赫半開玩笑半認真解釋：「因為我們的演唱會開到很晚，少女們回家時可以拿來防身。」過去的手燈燈光較弱、也易損壞，超級棒進化成較堅固的棒狀，銀赫透露「差點要取叫「打人的棒子」（봉둥이 봉+몽둥이）。」

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲SJ把玩歷代的手燈。（圖／記者李毓康攝）

東海拿起手燈示範防身術，先看看遠方的壞人，接著甩動手燈丟出去攻擊，但他強調，丟了就要趕快跑「所以只能使用一次」，利特加碼解釋「這個棒子有很多功能，可以當燈，還可以運動當啞鈴。」訪談間，東海甩一甩手燈不慎打到厲旭，另外示範手燈的隱藏用法，利特笑虧：「我們意見不合的時候，就是會這樣（拿手燈）打人。」

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▼▲東海示範「Super棒」如何防身打跑壞人。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲銀赫透露「Super棒」原本要取為「打人棒」。（圖／記者李毓康攝）

首次來台參與KKBOX風雲獎，利特致謝台灣E.L.F：「多虧粉絲為我們拿到這麼好的獎，讓我們有機會來到台灣，與大家見面，度過很好的時間。」提早向粉絲拜年，祝各位新年快樂。

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關鍵字

Super Junior, 東海, 銀赫, 始源, 神童, 藝聲, 利特, 厲旭

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