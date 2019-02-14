ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影

記者吳睿慈／專訪

「韓流帝王」Super Junior出道14年經過各大綜藝節目洗禮，培養出強大藝能感，他們1月底來台參加「KKBOX風雲榜」，《ETtoday》見證「瘋孩子」封號不是叫假的，遊戲玩到欲罷不能，連專訪都會畫風歪成團綜，彷彿真人秀《Super TV》在眼前上演。最後，藝聲成為最大贏家，雖是團體專訪，14年來首度獨佔團體封面照。

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲藝聲團體照站C位。（圖／記者李毓康攝）

Super Junior一路走來14年累積團隊默契 ，面對默契考驗，信誓旦旦放話「這也太簡單了吧」，結果卻出乎意料。第一題比出愛心，利特先開口警告：「東海，你不要做出奇怪的動作。」果然一語道破對方的心思，東海無厘頭地站起身、指著自己的心臟喊：「我的心臟就是heart。」有的人在頭上比出大愛心，厲旭則是用全身表達心形狀，7人從第一題就失敗。

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲SJ默契大考驗，接連失敗。（圖／記者李毓康攝）

接著題目要求撒嬌動作，東海嘀咕表示「我不會撒嬌」，輪到搞笑表情時，Super Junior部分成員以為大家會維持唱反調風格，但他們再度失算、接連失分，神童忍不住調侃：「請幫我傳達一下，這些題目都不怎麼樣。」

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲利特擺出鋼鐵人的pose最不合群。（圖／記者李毓康攝）

3題默契考驗激起Super Junior勝負慾，利特提議：「不然我們做鋼鐵人（Iron Man）。」沒想到，他失策擺出與其他6人不同的POSE，立刻被藝聲吐槽：「我看他故意做錯的啦！」一連多題題目都沒能展現出SJ 14年的默契，最後由始源、藝聲各得2分共享第一名。

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲東海願賭服輸接受處罰。（圖／記者李毓康攝）

藝聲氣勢如虹，抽到最高獎「報導將以中獎者個人照為封面」，剩下6人成員連連稱讚「這是最好的」，連始源都羨慕：「我也想抽這個。」但銀赫不放過逗藝聲的機會，他喊著：「那封面照可以打上馬賽克嗎？」神童犀利附和：「幫我把其他成員的照片拿掉好了！」東海則是無聲抗議、一直在胸前比叉。

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／東海攝）

▲▼藝聲成為遊戲最大贏家，登上《ETtoday》本篇報導封面照。（圖／特約記者Super Junior李東海攝）

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／東海攝）

雖是團體專訪，卻難得讓藝聲獨佔封面照，東海強烈反對，但最後放棄抗議，他拿起《ETtoday》攝影記者的相機，親自為兄弟拍攝封面照，成果媲美專業攝影師，離開前還給記者確認，有信心地表示：「（照片）OK！」藝聲搶下封面照獎勵，面對鏡頭卻反而露出害羞笑容，訪問畫下完美句點。

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

▲▼《ETtoday》大放送，為藝聲多放2張個人照。（圖／記者李毓康攝）

▲▼Super Junior專訪+影音遊戲。（圖／記者李毓康攝）

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

推薦閱讀

「朴敘俊爸」爆爛醉酒駕！　遭警抓包辯：想停車才抓方向盤

Wanna One又有成員要來！河成雲3月登台見面會日期公佈

拍片遇靈異怪事　小松菜奈驚恐遭鬼壓床：有東西爬上來

MBLAQ「斷連絡5年」世紀破冰　他牽成員的手：不知你那麼痛

素顏新聞照「全是罵人留言」　MAMAMOO頌樂：我會告人喔

獨家／ELF必學！手燈還有這功能　SJ東海示範：只能用一次

獨家／14年初心不變　SJ一眼讀懂彼此：我們是家人，一直在一起

金汎、《花遊記》吳漣序分手！　公司證實10個月情逝

MACO帶鮮肉師弟來台　「27歲想談戀愛」羞曝理想約會

Krystal「被迫營業」15秒影瘋傳　粉絲笑瘋：女神敷衍比愛心

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

愛紗爸「麻煩你了」周洺甫3年後卻毀婚！　李易：我跟小月就是妳台灣的家人

她19歲第一次太緊張！　私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」…留陰影34年不敢結婚　

李坤城愛她6年不變！　214告白小41歲女友林靖恩…網服了：這是真愛

賴琳恩情人節半裸床照閃爆❤　嬌嗔：不想起床…陳乃榮「閨房情趣」甜炸

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

愛紗被這句話騙了！她譙周洺甫：一肚子拐　「渣男慣用3手法」當老公別鬧了

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大回擊酸民：取關我啊Bitch

恭喜！HowHow預告登記結婚　鄧福如「情人節早上變陳太太」

哈利波特自爆是新一任金鋼狼！「我很高興在這宣布」全網瘋了

許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Super Junior, 藝聲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 屈中恆讀國光「全校最矮」考上華岡不去背後有洋蔥！
  2. iKON第一對偶像CP破局！女方秒認完...YG聲明粉絲全傻了
  3. 離婚4年…白百何「外套護肚」飄孕味　小鮮肉陪上婦產科！
  4. 獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影
  5. 終於等到！周曉涵摟腰輕吻　周孝安露甜笑：她嘴很軟
  6. 張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點
  7. 男星高宇橋首拍床戲「僵了」！導演看不下去...後面幫忙推
  8. 韓女星KTV被捕獲！　鐵肺飆唱《死了都要愛》...她驚：韓演藝圈真難混
  9. 獨／林舒語打催生「產程超前」　護士緊張：前個產婦還在生
  10. 《步步驚心》十三爺當爸了！　老婆情人節送「小情敵」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366