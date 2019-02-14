獨家／14年首破例！SJ封面照「只放藝聲一人」　東海操刀攝影

記者吳睿慈／專訪

「韓流帝王」Super Junior出道14年經過各大綜藝節目洗禮，培養出強大藝能感，他們1月底來台參加「KKBOX風雲榜」，《ETtoday》見證「瘋孩子」封號不是叫假的，遊戲玩到欲罷不能，連專訪都會畫風歪成團綜，彷彿真人秀《Super TV》在眼前上演。最後，藝聲成為最大贏家，雖是團體專訪，14年來首度獨佔團體封面照。

▲藝聲團體照站C位。（圖／記者李毓康攝）

Super Junior一路走來14年累積團隊默契 ，面對默契考驗，信誓旦旦放話「這也太簡單了吧」，結果卻出乎意料。第一題比出愛心，利特先開口警告：「東海，你不要做出奇怪的動作。」果然一語道破對方的心思，東海無厘頭地站起身、指著自己的心臟喊：「我的心臟就是heart。」有的人在頭上比出大愛心，厲旭則是用全身表達心形狀，7人從第一題就失敗。

▲SJ默契大考驗，接連失敗。（圖／記者李毓康攝）



接著題目要求撒嬌動作，東海嘀咕表示「我不會撒嬌」，輪到搞笑表情時，Super Junior部分成員以為大家會維持唱反調風格，但他們再度失算、接連失分，神童忍不住調侃：「請幫我傳達一下，這些題目都不怎麼樣。」

▲利特擺出鋼鐵人的pose最不合群。（圖／記者李毓康攝）



3題默契考驗激起Super Junior勝負慾，利特提議：「不然我們做鋼鐵人（Iron Man）。」沒想到，他失策擺出與其他6人不同的POSE，立刻被藝聲吐槽：「我看他故意做錯的啦！」一連多題題目都沒能展現出SJ 14年的默契，最後由始源、藝聲各得2分共享第一名。

▲東海願賭服輸接受處罰。（圖／記者李毓康攝）



藝聲氣勢如虹，抽到最高獎「報導將以中獎者個人照為封面」，剩下6人成員連連稱讚「這是最好的」，連始源都羨慕：「我也想抽這個。」但銀赫不放過逗藝聲的機會，他喊著：「那封面照可以打上馬賽克嗎？」神童犀利附和：「幫我把其他成員的照片拿掉好了！」東海則是無聲抗議、一直在胸前比叉。

▲▼藝聲成為遊戲最大贏家，登上《ETtoday》本篇報導封面照。（圖／特約記者Super Junior李東海攝）



雖是團體專訪，卻難得讓藝聲獨佔封面照，東海強烈反對，但最後放棄抗議，他拿起《ETtoday》攝影記者的相機，親自為兄弟拍攝封面照，成果媲美專業攝影師，離開前還給記者確認，有信心地表示：「（照片）OK！」藝聲搶下封面照獎勵，面對鏡頭卻反而露出害羞笑容，訪問畫下完美句點。

▲▼《ETtoday》大放送，為藝聲多放2張個人照。（圖／記者李毓康攝）

