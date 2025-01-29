記者張筱涵／綜合報導

MBC氣象播報員吳瑤安娜（오요안나）於去年12月爆出早於9月就已經離世，得年28歲。沒想到的是，近日她的手機被解鎖後，發現裡面有長達2750字的遺書，且明確記錄著她在職場遭到霸凌的事情。對此，MBC也發出了聲明。

▲吳瑤安娜去年9月離世，得年28歲。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）



綜合韓媒報導，吳瑤安娜手機解鎖後，發現了多達17頁共2750字的遺書，內容詳細記錄了在MBC就職期間遭受的職場霸凌，內容提及有2名氣象播報員對她進行不當行為，其中一人將自己的錯誤責任推卸給她，另一人則在她提出更正錯誤時反而進行指責。此外，還有紀錄顯示，一名播報員曾以「需要教導」為由，在下班後要求返回公司，甚至阻止她離開長達1至1.5小時。

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MBC在聲明中表示：「有關已故吳瑤安娜的事宜，我們極為謹慎，必須採取慎重的態度。」並強調，作為自由職業者，吳瑤安娜在職期間從未向公司相關部門或負責人正式反映過任何困難或遭遇，否則公司會依法啟動調查程序。

針對部分報導中提到的「吳瑤安娜曾向MBC 4名相關人士透露遭遇」，MBC則表示：「若能提供具體資訊，我們將立刻展開核實。」同時呼籲避免散播未經證實的資訊，避免損害逝者名譽或產生新的受害者。

MBC最後表示，目前尚未取得遺書，若逝者家屬基於新發現的遺書提出調查要求，公司將在最短時間內啟動調查程序，以查明真相，給予外界及家屬一個交代。

▲吳瑤安娜遺書內痛訴被霸凌的遭遇。（圖／翻攝自Instagram／ohyoanna）



吳瑤安娜出生於1996年，曾參加過JYP娛樂的偶像練習生選拔，並獲得 Hermoso Beauty獎，後續轉換跑道擔任MBC氣象主播獲得眾多觀眾的支持與喜愛。她不僅負責天氣預報，還於2022年11月出演tvN熱門綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，引發熱烈反響。