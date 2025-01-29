記者張筱涵／綜合報導

隨著農曆新年到來，啦啦隊人氣女神禾羽攜手來自韓國的啦啦隊隊員金渡娥，一起感受台灣過年的熱鬧氛圍！兩人不僅交流台韓年俗，還親自挑戰台灣人最愛的刮刮樂，現場笑聲不斷，甚至直接喊話粉絲：「新的一年一定要試試手氣！」

▲▼禾羽帶金渡娥體驗刮刮樂。（圖／涵氧整合行銷提供）



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過年期間，許多台灣人都會買幾張刮刮樂試試運氣，而金渡娥這次也是人生初體驗！當她拿起硬幣、小心翼翼地刮開第一張時，全場屏息，結果一揭曉，她立刻驚呼：「這個真的會讓人心跳加速！」雖然這次沒能刮出大獎，但她依然玩得不亦樂乎，直說：「這樣的活動真的很有過年氣氛，我好想再試一次！」

禾羽則笑著說：「刮刮樂就是這樣，滿滿的期待感，然後揭曉結果的那一刻超刺激！希望大家新的一年都能刮中大獎，運氣旺整年！」

除了體驗台灣的過年樂趣，金渡娥也分享了韓國的年俗。她說，在韓國，家人會一起吃象徵長壽的年糕湯，還有個重要的傳統叫歲拜，也就是向長輩行禮，表達感謝與祝福，然後獲得壓歲錢！

▲金渡娥分享在韓國年節要吃年糕湯。（圖／涵氧整合行銷提供）



▲禾羽和金渡娥兩地的過年文化。（圖／涵氧整合行銷提供）



禾羽聽後驚訝地說：「我們過年也是家人團聚、發紅包，這點真的好像！」她也透露，自己最期待的就是和家人一起吃年夜飯，「那是每年最重要的時刻！」

談到新年的新目標，禾羽笑著預告：「會有很多驚喜等著大家！」不僅會參與多場演唱活動、還有寫真拍攝計畫，甚至可能帶來全新的作品。她感性地說：「今年想用不同的方式和大家見面，讓粉絲有更多機會參與我的每個階段，希望大家能繼續支持我！」

最後，禾羽和金渡娥也一起送上新年祝福：「希望大家蛇年行大運，手氣旺旺，中大獎！」

▲禾羽帶金渡娥送年節祝福。（圖／涵氧整合行銷提供）