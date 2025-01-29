咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家

記者孟育民／專訪

知名實況主、YouTuber咪妃，在2021年結婚後隔年8月迎來寶貝女兒「小恩」，時常分享家庭日常，更被網友受封「最正人妻」。她日前和老公接受《ETtoday星光雲》專訪，談起成為新手爸媽的生活，言談之中充滿幸福，但其實背後經歷不少磨合，咪妃誇讚老公無形中成長很多，「他可以跟女兒玩一小時，完全不拿手機。我以前跟他說，工作很重要，但小孩需要的是有效陪伴，如果你一直拿著手機敷衍陪她玩，她其實感覺得出來。老公以前沒辦法做到，他現在願意嘗試陪伴。」

▲咪妃帶著老公接受《ETtoday星光雲》專訪，一家三口一同入鏡。（圖／記者周宸亘攝）



當起新手爸媽，夫妻倆都是從中學習，對於生活上的巨大轉變，咪妃老公坦言在女兒七個月前極度不適應，在家庭、工作中拉扯，「我們是有分工的，因為我凌晨是不睡覺的，我們剛好可以交接，晚上我需要看片寫劇本，我是一個很需要安靜的人，但帶小孩沒辦法安靜，所以會很焦躁，只能帶著小孩子走來走去。」

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▲咪妃和老公一起成長，給女兒最好的環境成長。（圖／記者周宸亘攝）

咪妃老公提到育兒過程中難免挫折，尤其連帶工作都被影響，「因為有一個小孩永遠在旁邊哭，他（客戶）根本聽不到我講話。」他罕見吐露心聲，連在旁的咪妃都不知情，「心裡上很痛苦，內心非常崩潰。」不過如今兩人生活都被女兒填滿，咪妃老公更成為十足的女兒控，甚至為了女兒要上學，擔心到落淚，父愛爆棚！

▲咪妃老公罕見吐露心聲。（圖／記者周宸亘攝）

咪妃和老公熱戀3、4個月就決定攜手共度下半輩子，兩人在生活上互補，但咪妃爆料老公曾情緒失控，在她懷孕時對她飆罵，讓她離家出走長達3個禮拜，甚至一度提離婚。老公還原當時情況：「我每天都在幫他按摩好幾個小時，因為按的手很累 ，然後有次不小心按到睡著，她就『嘖』了我一聲，然後把我踢開，我也不知道她在生氣什麼，她就說要去客廳睡覺，剛好戳到我的雷區，我就直接衝去客廳說『妳再給我講一次』，我整個爆炸，髒話全部下去，我爆炸是六親不認，但我隔天就沒事了。」

▲咪妃當時嚇到爆哭，直接躲回娘家。（圖／記者周宸亘攝）

老公突然情緒性的爆炸，咪妃當場嚇哭，打給老公的爸媽救援，還躲回娘家避難，「那個腿很像很多蟲在妳腳上爬，這是孕婦很常出現的狀況，就非常不舒服，我想說我肚子裡有小孩，你居然這樣對我，回家我說『還是我把小孩拿掉』。」話一出，夫妻倆決定好好溝通，最後咪妃先退一步，抱著老公說：「我知道你已經在忍耐了，不然我們好好講。」

被問到如何化解心結？咪妃則說：「這件事沒辦法放下，但有一個舉動讓我比較釋懷。那時候剛出月子中心，我們又剛搬了新家，他跟我在陽台把我女兒的衣服一件一件晾上去，那個瞬間、情境，好像可以再試看看的感覺，我們是一家人。」