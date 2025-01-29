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林志玲笑談3歲兒將上幼稚園！　暖曝母子對話：永保好奇心探索世界

記者張筱涵／綜合報導

林志玲當媽之後依然不停止挑戰自己，去年她獻出處女秀為北海道日本火腿鬥士隊開球，也因代言廣告大跳女團豔舞，彷彿一再強調自己不但沒息影，而且不斷精進；今年大年初一，她睽違6年再度公開獻唱〈跟著感覺走〉，希望帶給大家歡樂正向好心情，也像在預告自己沒有放棄熱愛的演藝事業。

▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）

▲▼林志玲新年將會繼續挑戰不同領域的工作。（圖／林志玲工作室提供）

▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）

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林志玲透露新年計畫，「兒子將上幼稚園，生活上慢慢找回一點自己的時間和步調」，希望在幕前及幕後，都能有更多機會陪伴大家，蛇年願望即是「我的願望一點都不虎頭蛇尾，因為每年都一樣，就是認真祈求所愛的人、愛我的人，都健康平安」。

近年來，林志玲生活重心多以家庭為主，但仍盡可能有機會就陪伴大家，前年底參與金馬獎頒獎，去年中赴日本開球，包括上周發生嘉南地震後，志玲姊姊慈善基金會也隨即再度提供身心復原扶助金、未成年子女教育扶助金等申請。

今年春節，林志玲提前受邀為北京電視台春晚與姚晨合唱〈跟著感覺走〉，這首歌契合她倆已有人生歷練的女性，表達內心該要堅定，相信自己的方向，表演內容事先錄製，再於大年初一晚上播出。她上次公開演唱已是6年前的華語榜中榜頒獎典禮，帶孩子都專攻兒歌，於是一答應邀約便開始練唱，好在她與姚晨的搭配很有默契，當天彩排接著直接演出，「演唱當下，觀眾也很熱情，所以就跟著感覺走了。希望在新年佳節，透過我們的表演，能帶給大家歡樂和正向的好心情，讓一年有個很好的開始。」跟著感覺走的意念，正象徵了她對於演藝事業的熱情依然躍躍欲試。

▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）

▲▼林志玲登春晚和姚晨演唱。（圖／林志玲工作室提供）

▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）▲▼林志玲。（圖／林志玲工作室提供）

林志玲表示過年會陪伴家人度過，「大家一定都有同樣感受，每年過得越來越快，能珍惜相處時間就要多珍惜。」她提到3歲兒子對每件事都充滿好奇，「看著他發著光的雙眼，詢問著每一個為什麼，嘗試著每一個我可以。我也會提醒自己永保好奇心去探索這個世界。」

2025年新計畫，志玲姊姊說：「兒子要上幼稚園了，所以生活上也慢慢找回一點自己的時間和步調。工作上有收到一些很好的提案，也許幕前或幕後，希望持續讓自己可以有著認真努力的光芒，希望更從容享受生活，有好的飲食和運動的習慣。」另外，志玲姊姊慈善基金會所製作的心理健康課程，已走入幾十間學校為同學們上課服務，未來會持續深耕，希望心理健康課成為學生們人生的必修課。

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