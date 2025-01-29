等了1年雪恥！劉謙7度春晚魔術「操控全場破百人」　5步驟奇蹟成功

記者張筱涵／綜合報導

劉謙今年第七度登上春晚舞台，開頭就自己拋哏說「今天只用3樣東西變得更簡單了，所以我相信任何人都可以成功」，接著便轉頭看去年導致魔術失敗的主持人尼格，引發現場笑聲不斷，而他接續順利進行了魔術表演。

▲劉謙第七度登上春晚。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）



劉謙在今年的春晚舞台上，要在場破百位觀眾準備一支筷子、裝有水的杯子和勺子，首先要求筷子跟左邊的東西交換，杯子和右邊的東西交換，勺子則和左邊的東西交換，若本身就已經在左邊和右邊就可以不用，接著用左手拿起最左邊的東西，右手拿起最右邊的東西，再放下左手上的東西，這時候可以發現全場都是拿著杯子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尼格發現全場都是拿著杯子時相當驚訝：「我跟你們都一樣嗎？終於成功了，來吧，過去的事情翻篇了，去年的事情咱們都不提了，成功了！耶！不容易了！我等了一年了，哥。」

▲劉謙讓大家放下左手的東西後，可見人人都是高舉著杯子。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）



劉謙接著準備新的魔術，總共有3本書分別寫有各式各樣的數字、文字和英文，交給身邊的人隨意選一頁撕下，他則以毛筆寫下三位主持人抽出的47、F和百，細節藏在背後，一轉過來就是「蛇」字，順利完成了今年的魔術。

▲劉謙讓3位主持人任選數字、文字和英文，寫下來轉向可見蛇字。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

