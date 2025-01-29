〈十年〉版稅收21年！陳小霞曝陳奕迅神曲幕後　斷捨離悟人生道理

記者張筱涵／綜合報導

華語樂壇中，由陳小霞創作多首膾炙人心的經典歌曲，總有一首能記在樂迷心中。陳小霞在趕在農曆新年前發行個人第四張創作專輯《老翅膀》，像帶著驚喜的無菜單料理，成為POP Radio「新年歡樂星」大年初一特別來賓，她和DJ丹尼打開話匣子暢談，問到哪首歌讓陳小霞至今都還能收取到版稅？她大方透露是「陳奕迅的〈十年〉」！

▲陳小霞坦承到現在都能收到〈十年〉的版稅。（圖／台北流行廣播電台提供）



陳小霞對陳奕迅評價很高，「什麼歌到他嘴巴都能成立！」陳小霞說，再好的歌手總是會在唱歌方面遇到瓶頸，於是在挑歌時會不露痕跡的選擇自己有把握的歌，「但陳奕迅這麼多年來，什麼風格都要試！」陳小霞說，〈十年〉之前先有粵語版的〈明年今日〉，歌曲在2002年就已經爆紅，更一度橫掃香港樂壇，成為當年至尊歌曲。

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隔年，陳奕迅推出國語專輯《黑白灰》，陳小霞就建議應該將〈明年今日〉翻成國語，雖然陳奕迅介意舊曲新唱，認為不誠懇，但陳小霞卻用一段話說服他：「能表現粵語是一個能力，能將國語唱得更好，又是另一個能力」。聽聞陳奕迅在多年後仍介懷當年被唱片公司要求唱〈十年〉，陳小霞則打趣表示，「其實Eason不知道幕後黑手是我！」

陳小霞認為「每首歌都有自己的命」。身為創作者，也有被退稿的時候，陳小霞分享，莫文蔚唱紅的〈他不愛我〉就是一首被退稿的歌，但放在莫文蔚身上就出現化學反應，讓大家發現，原來美女也會遇到錯付的情傷。

▲陳小霞和丹尼熱聊。（圖／台北流行廣播電台提供）



一度面臨難產的新專輯，在錄製前5年終於有頭緒。陳小霞從翻新舊屋的斷捨離悟出道理。「我丟了十幾車的東西，才發現過去我被這些東西壓了這麼久」，陳小霞發現，過去不但要很努力地爭取一切，獲得後更要努力的維護，這些都耗損了她的精力。「當大掃除的一刻，全都不重要」，陳小霞自此開啟減法人生，「過去忘了怎麼飛，但我現在可以飛了」。打磨20年鑄成新專輯，陳小霞先預告在2月15日起2天，將攜手洪珮瑜、簡文彬在衛武營合作，至於個人專場則預計在4月舉行。完整節目都在大年初一晚間九點POP Radio「新年歡樂星-誰來在一起」。