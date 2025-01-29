ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梁靜茹新歌錄音哭了！想起阿婆感染全場　再登春晚：莫忘初衷

記者張筱涵／綜合報導

梁靜茹「當我們談論愛情」20週年演唱會巡迴世界4年多，下月將在香港告一段落，28日除夕夜她登上央視《春晚》，演唱原創歌曲〈住在心裡的人〉；這首歌是在訴說掛念長輩的教誨和成長期的呵護之情，與阿婆感情親密的梁靜茹在錄音時忍不住落淚：「這首歌是我們每一個遊子離家的真實感受，必須拿出勇氣面對每一次挑戰！」

▲▼梁靜茹。（圖／超級圓頂提供）▲▼梁靜茹。（圖／超級圓頂提供）

▲梁靜茹登上春晚。（圖／超級圓頂提供）

出道以來，梁靜茹憑藉溫暖療癒的歌聲感動無數人，今年她受央視邀請演唱特別訂製曲〈住在心裡的人〉，成為首位在春晚獨唱的外籍女歌手，過去30天她個人在微博的閱讀量就達1.8億。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈住在心裡的人〉唱的是隔代親情，提醒遊子回家看看年邁親人。經過多次縝密排練，28日她終於上台演唱，對於登上《春晚》的感想，梁靜茹說：「讓我想起第一次帶著《勇氣》專輯來北京做宣傳的自己，『莫忘初衷』四個字在心底不停提醒我，一切得來多麼不易；央視《春晚》是一次很非凡的經驗，感謝大家為節目盡心盡力、十全十美的呈現，每一環節的極致化，都是我歌唱生涯至高的喜悅。」

「趕路的人吶 回頭看 磕磕絆絆 你瞧你不是也做到⋯⋯勇敢的人吶 會更好 阿嬤說過 天對努力的人不薄⋯⋯」梁靜茹說，這段催淚的歌詞，讓她在錄音時特別感動濕了眼眶，歌曲錄完之後，身邊的朋友看著MV紀錄片，想起自己的爺爺奶奶也濕了眼眶。

她在家裡都稱呼阿嬤為「阿婆」，阿婆是她少女時期練習唱歌時，最大鼓勵與勇氣支柱，經常坐在板凳上在夜裡等她回家，問她比賽唱得好不好、聽她分享追逐夢想的心情；阿婆晚年生病臥床半年，梁靜茹負責照顧阿婆的生活起居，祖孫情更加親近，她說：「那是我一生中最難忘的時刻，因為她我好像遇到艱難的每一步都會更堅強，每到過年特別掛念她。」阿婆在梁靜茹18歲那年離世，是梁靜茹最心痛的年少：「我非常謝謝阿婆，因為阿婆的美德和堅定意志，深刻記在我心中，一生受用。」

▲▼梁靜茹。（圖／超級圓頂提供）▲▼梁靜茹。（圖／超級圓頂提供）

▲梁靜茹所演唱的〈住在心裡的人〉講述隔代親情。（圖／超級圓頂提供）

梁靜茹還分享阿婆的名字叫「梁笑開 」，每當想起阿婆，她的名字就在腦海中迴盪：「阿婆希望我們在面對生活的艱難時刻，一樣能笑顏逐開，笑口常開。」

昨晚演出結束後，梁靜茹和團隊夥伴一起在北京圍爐吃年夜飯：「北京好冷！但也看到了第一場雪，實在是太太太浪漫了。我覺得和同事們相聚在一起，也是公司最重要的一種團圓。」她發紅包給大家，在紅包上手寫祝福賀詞，笑稱：「年年有『魚』，大家也要記得和FISH繼續相愛著喔。」而「梁靜茹唱得人暖暖的」、「梁靜茹聽哭了」的話題，昨在微博單日就有3700萬閱讀討論，演唱〈住在心裡的人〉的直播收視是當晚歌舞類節目第二名，歌曲的相關話題則在抖音有600萬播放量。

「當我們談論愛情」世界巡演下月將在香港站落幕，原本只唱一場的她，因門票秒殺加開一場，梁靜茹同時拋出喜訊：「全新的巡演也已經開始前置規劃，專輯一直是循序漸進地努力，請大家期待，我相信好歌和好作品會一直以它的命運之輪發生。」2025年她的大計是步步高升，給自己的期許就是各方面都努力，且讓大家拭目以待！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

AI黑馬DeepSeek爆紅！分析師：美國科技巨頭依然穩固

推薦閱讀

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

王菲5登春晚「髮際線腮紅」登熱搜！　大耳環吸睛被說：蝦片

王菲5登春晚「髮際線腮紅」登熱搜！　大耳環吸睛被說：蝦片

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

范姜彥豐粿粿結婚2年「1舉動吵到提分手」！　她怒：找不到樂觀的理由

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／劉雨柔宣布「懷孕了」！　喜告白球星男友：寶寶就是個奇蹟

東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血

大年初一7大禁忌別踩雷！　「平常隨手2小事」全上榜：是大忌

初一到初七「7大禁忌」一次看！打掃、洗頭都要注意　犯了小心窮整年

孟耿如3事業停擺「曝除夕夜一家近況」！　粉絲暖喊話

韓28歲主播離世4個月「才發現2750字遺書」！　痛訴遭2同事霸凌

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

幕後／SJ利特義氣挺台！　12hrs快閃「遇班機取消」：首見韓星桃機排隊

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

梁靜茹, 春晚

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡依林除夕待台灣「合體天后組新3人女團」！　她邁5字頭：叫我長輩
  2. 韓星台灣灶咖大戰年度總結！「SJ才第2」冠軍出爐　粉絲崩潰來不及賺錢
  3. 〈十年〉版稅收21年！陳小霞曝陳奕迅神曲幕後　斷捨離悟人生道理
  4. 梁靜茹新歌錄音哭了！想起阿婆感染全場　再登春晚：莫忘初衷
  5. 咪妃懷孕被老公罵「動念離婚」：還是我拿掉小孩！　挺孕肚嚇哭回娘家
  6. 韓啦啦隊女神貼身旗袍慶新年！　首嘗試刮刮樂「好想再一次」
  7. 蕭敬騰春晚同台王一博「高音連起＋Rap」！　7萬人狂讚：唱到心坎
  8. 麻將江湖傳說密技大公開！　銀行「特殊招財服務」揭密：VVIP等級才有
  9. 林志玲笑談3歲兒將上幼稚園！　暖曝母子對話：永保好奇心探索世界
  10. 等了1年雪恥！劉謙7度春晚魔術「操控全場破百人」　5步驟奇蹟成功

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366