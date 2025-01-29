梁靜茹新歌錄音哭了！想起阿婆感染全場　再登春晚：莫忘初衷

記者張筱涵／綜合報導

梁靜茹「當我們談論愛情」20週年演唱會巡迴世界4年多，下月將在香港告一段落，28日除夕夜她登上央視《春晚》，演唱原創歌曲〈住在心裡的人〉；這首歌是在訴說掛念長輩的教誨和成長期的呵護之情，與阿婆感情親密的梁靜茹在錄音時忍不住落淚：「這首歌是我們每一個遊子離家的真實感受，必須拿出勇氣面對每一次挑戰！」

▲梁靜茹登上春晚。（圖／超級圓頂提供）



出道以來，梁靜茹憑藉溫暖療癒的歌聲感動無數人，今年她受央視邀請演唱特別訂製曲〈住在心裡的人〉，成為首位在春晚獨唱的外籍女歌手，過去30天她個人在微博的閱讀量就達1.8億。

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〈住在心裡的人〉唱的是隔代親情，提醒遊子回家看看年邁親人。經過多次縝密排練，28日她終於上台演唱，對於登上《春晚》的感想，梁靜茹說：「讓我想起第一次帶著《勇氣》專輯來北京做宣傳的自己，『莫忘初衷』四個字在心底不停提醒我，一切得來多麼不易；央視《春晚》是一次很非凡的經驗，感謝大家為節目盡心盡力、十全十美的呈現，每一環節的極致化，都是我歌唱生涯至高的喜悅。」

「趕路的人吶 回頭看 磕磕絆絆 你瞧你不是也做到⋯⋯勇敢的人吶 會更好 阿嬤說過 天對努力的人不薄⋯⋯」梁靜茹說，這段催淚的歌詞，讓她在錄音時特別感動濕了眼眶，歌曲錄完之後，身邊的朋友看著MV紀錄片，想起自己的爺爺奶奶也濕了眼眶。

她在家裡都稱呼阿嬤為「阿婆」，阿婆是她少女時期練習唱歌時，最大鼓勵與勇氣支柱，經常坐在板凳上在夜裡等她回家，問她比賽唱得好不好、聽她分享追逐夢想的心情；阿婆晚年生病臥床半年，梁靜茹負責照顧阿婆的生活起居，祖孫情更加親近，她說：「那是我一生中最難忘的時刻，因為她我好像遇到艱難的每一步都會更堅強，每到過年特別掛念她。」阿婆在梁靜茹18歲那年離世，是梁靜茹最心痛的年少：「我非常謝謝阿婆，因為阿婆的美德和堅定意志，深刻記在我心中，一生受用。」

▲梁靜茹所演唱的〈住在心裡的人〉講述隔代親情。（圖／超級圓頂提供）



梁靜茹還分享阿婆的名字叫「梁笑開 」，每當想起阿婆，她的名字就在腦海中迴盪：「阿婆希望我們在面對生活的艱難時刻，一樣能笑顏逐開，笑口常開。」

昨晚演出結束後，梁靜茹和團隊夥伴一起在北京圍爐吃年夜飯：「北京好冷！但也看到了第一場雪，實在是太太太浪漫了。我覺得和同事們相聚在一起，也是公司最重要的一種團圓。」她發紅包給大家，在紅包上手寫祝福賀詞，笑稱：「年年有『魚』，大家也要記得和FISH繼續相愛著喔。」而「梁靜茹唱得人暖暖的」、「梁靜茹聽哭了」的話題，昨在微博單日就有3700萬閱讀討論，演唱〈住在心裡的人〉的直播收視是當晚歌舞類節目第二名，歌曲的相關話題則在抖音有600萬播放量。

「當我們談論愛情」世界巡演下月將在香港站落幕，原本只唱一場的她，因門票秒殺加開一場，梁靜茹同時拋出喜訊：「全新的巡演也已經開始前置規劃，專輯一直是循序漸進地努力，請大家期待，我相信好歌和好作品會一直以它的命運之輪發生。」2025年她的大計是步步高升，給自己的期許就是各方面都努力，且讓大家拭目以待！