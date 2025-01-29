韓星台灣灶咖大戰年度總結！「SJ才第2」冠軍出爐　粉絲崩潰來不及賺錢

記者劉宛欣／綜合報導

自疫情結束、國門開放的2022年底以來，全世界觀光業、彼此之間的交流又熱絡了起來，因為疫情而大受打擊的演藝圈活動也重新獲得生機，包含演唱會、見面會等各種線下活動頻頻，每週幾乎都有外國藝人造訪台灣，其中又以韓星為大宗，而2024年開始甚至有網友以「韓星灶咖大賽」為主題作出統計，算出了最頻繁來台的南韓藝人。

2024年最熱情的南韓藝人就是人氣女團MAMAMOO，近年將精力放在個人活動發展的她們，在台灣各自都擁有厚實的粉絲基礎，不論是合體、SOLO，都吸引廣大粉絲支持，2024年她們總計來台貢獻了20場演出，年初由華莎參與的櫻花季打頭陣，接下來是玟星、輝人、SOLAR都個別在台北、高雄辦了簽售會、演唱會，華莎則是在台北辦了粉絲演唱會以及參加了一次拼盤，玟星在隊內的次數則稱霸冠軍，除了上述活動以外，又來參加了一次拼盤與音樂節，壓軸的則是輝人在台中跨年演唱會的登場。

▲MAMAMOO。（圖／翻攝官方IG）



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提到最愛來台灣的藝人，絕不能不提韓流帝王SUPER JUNIOR，他們整團在2024年包含合體、SOLO、小分隊總共來了18次，他們整團包含合體、SOLO、小分隊總共來了18次，團體活動部分，1月在高雄巨蛋舉辦了2場見面會，暑假又合體在小巨蛋有3場演唱會

個人活動部分，圭賢在台北辦了一場簽售會以及兩場演唱會，外加一場品牌活動。東海、銀赫小分隊則是有3場簽售會、2場演唱會、1次櫻花季，始源、神童、利特小分隊有一場演唱會、一次淡水跨年，除了上述活動，利特、銀赫因擔任選秀節目《SCOOL》導師，在總決賽時也曾一起在高雄巨蛋現身。

▲SUPER JUNIOR。（圖／翻攝官方IG）



第三名由SJ師弟團EXO奪得，同樣是紅遍世界的天團，近年來因成員陸續入伍，以個人活動為主，前前後後在2024年來台次數累積也高達12次，首先是隊內大哥XIUMIN與《社長偶像超市》的演員們一起在4月來台開見面會，再來燦烈在林口體育館舉辦演唱會，並於暑假參與了高雄啤酒節，年底則選在高流開唱。伯賢於5月同樣在林口體育館連開兩場演唱會。D.O 6月在台北天母體育館也連唱了兩場，前面提到的高雄啤酒節，XIUMIN、CHEN也有參與，可惜與燦烈並非同一天登台。最後，SUHO、CHEN則是分別在7、10月在台北各開了一場個唱。

▲EXO。（圖／翻攝官方IG）



其他未擠進前三名的團體也相當驚人，包含TEEN TOP的11次、EPEX 9次、aespa的8次、INFINITE 8次、SHINee 7次等等，都足以見得KPOP團體對台灣市場的重視。