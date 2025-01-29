麻將江湖傳說密技大公開！　銀行「特殊招財服務」揭密：VVIP等級才有

記者蔡宜芳／綜合報導

農曆過年闔家團圓，「麻將」是許多家庭少不了的娛樂活動，而關於麻將贏錢的方式也有百百種！有人靠技術、有人靠「儀式」加持，這就跟著《ETtoday娛樂星光雲》作筆記，看看名人們有哪些玩麻將贏錢的小訣竅，以及新年迎財氣的妙招！

▲過年打麻將是許多家庭的樂趣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

一、吊牌口訣

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吊牌「吊」字又有「釣」的意思，要讓其他家猜測自己打什麼牌、在聽什麼牌。比如打7吊1、打5胡8、打4胡7。1、4、7屬於一搭，2、5、8屬於一搭，如果打7萬，4萬、1萬也安全，吊得比較遠；如果打5餅吊8，或打4餅吊7，就屬於比較高竿的手法。

二、跟牌不過三的原則

所謂「跟牌不過三」，意思是如果對家和上家都已經打了同一張牌，且無人吃、碰時，千萬不能覺得該張牌是安全的！因為下家若看到該張牌出現了兩次，可能會故意去聽該張牌，自己就會成為對方的目標。

▲江中博分析「跟牌不過三」。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

三、搭子與安全牌的選擇

當牌局開始時，若搭子少於四組，就儘量留數字漂亮的安全牌，少丟邊張，多丟3、4、5、6、7這樣的中張。時機若到，手中的危險牌該打出去時，也要果斷打出去。

四、後局情勢判斷

若有一家在摸牌後，從牌中抽出一張海底沒有的牌，那對方可能已經聽牌。

▲他家打生張可能就是已聽牌。（圖／翻攝自YouTube／驚爆新聞線）

五、儀式加持

女星余皓然曾在節目上分享，她的爸爸每次到家裡來打牌一定會贏錢，余爸爸不僅每次都會全身穿紅色，還會在出門前，將家裡的枕頭全部豎起來。

此外，資深媒體人呂文婉在《命運好好玩》中分享到，有一年她到與自己往來多年的銀行辦事，銀行職員熱情地送了她幾瓶礦泉水。當時她心想自己並不口渴，覺得過年送礦泉水有點奇怪，直到職員解釋這些水是「財水」，專門放在金庫裡吸收財氣，才讓她眼睛一亮，驚訝地問：「真的喔，那你們這個每個人都有嗎？」職員回應：「沒有，這是VVIP等級才有的服務。」

▲▼呂文婉分享銀行VVIP招財妙招。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

呂文婉表示，她現在會於除夕前一天去銀行換錢，並帶幾瓶水請經理幫忙把水放到金庫裡，等到開工後再取回來，這樣就能吸收一整年的財氣。而關於「財水」的用法眾說紛紜，有人認為說可以將財水加到飲水機裡飲用，也有人說要把財水放在財位不動。呂文婉也提到，去跟該年財運特別好的朋友換錢的話，也能夠沾沾對方的財運。

▲麻將贏錢五訣竅。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）