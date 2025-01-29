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蕭敬騰春晚同台王一博「高音連起＋Rap」！　7萬人狂讚：唱到心坎

記者張筱涵／綜合報導

蕭敬騰和王一博在28日播出的大陸央視春晚合作表演，帶來勵志歌曲〈我可以〉，兩人更在Rap部分合唱，歌詞令許多觀眾深受感動。

▲▼蕭敬騰　王一博。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）▲▼蕭敬騰　王一博。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

▲蕭敬騰和王一博合唱〈我可以〉吸引7.6萬人按讚。（圖／翻攝自YouTube／CCTV春晚）

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蕭敬騰以一身酒紅色英倫風西裝亮相舞台，率先坐於舞台中央開嗓，渾厚有力的嗓音瞬間抓住全場目光。隨後，身穿紫色西裝的王一博從後方登場，歌曲也從原本的激昂改為Rap，兩人在交織的光影中攜手合唱。

歌詞唱道「無數個翻來覆去的夜裡，越是用力卻只能抱住自己，那些放不下的、打動你的、經歷過的，分不清的是冷水還是冰；回頭看走過一半還有幾站，就算門被關上還有窗一扇；列車發在八點半，命運開始轉，帶上期盼從你離開家的那個晚上。」

蕭敬騰和王一博充滿情感和張力的表演結束後，隨即在微博引起熱烈討論，留言更是突破6304則且有7.6萬人按讚，「我可以讓自己成為自己」、「多年不看春晚了，但是不得不說這首歌很好聽」、「我可以讓自己成為自己啊，我可以讓我愛的人幸福啊，唱到人們心坎裡的〈我可以〉」。

〈我可以〉歌詞

你坐在無人跳舞的廣場
口袋掏出電影票一張
天色已晚　心有些空蕩
早上的衣服沒來得及晾
坐在搖晃的車廂
路邊樹葉已泛黃
責怪自己是不是不夠堅強

我可以讓生活充滿夢想嗎
我可以讓夢想照進現實嗎
我可以讓自己成為自己嗎
我可以　我可以

無數個翻來覆去的夜裡
越是用力卻只能抱住自己
那些放不下的、打動你的、經歷過的
分不清的是冷水還是冰
回頭看走過一半還有幾站
就算門被關上還有窗一扇
列車發在八點半　命運開始轉
帶上期盼從你離開家的那個晚上

好不容易才完成的KPI
竭盡全力給的方案改了又改
早已習慣只是陪你趴在桌上
熬夜的小狗已不在
送她的禮物沒來得及拆
記得透過車窗 越過站台
現在才明白 那時沒有勇氣看
是怕她眼裡有期待

街上來往的人多匆忙
暖起來只要一杯熱豆漿
上班別忘多添件衣裳
電話那頭總掛你在心上
我知道你有熱愛 有期待
你的目光所及也都在
誰步都是跌倒爬起 不留遺憾
時間不會等待
你明白失敗是常態
那就允許自己失敗
不過是再來一次 等風來

我可以給我愛的人幸福啊
鐘聲再次響起　撕下一張日曆
不困在回憶裡過去讓它成為過去

我可以站在她身前抵風沙
有失落有驚喜　有得到有失去
只管大步流星總會有答案給到你

我可以改變未來真誠不假
你留下的印記　每步都有意義
就算電閃雷鳴也要試著從龍門躍起

我可以　我可以　我可以
我可以讓自己成為自己啊
我可以讓我愛的人幸福啊

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蕭敬騰, 王一博

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