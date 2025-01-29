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8組韓星來台「超台行程」！MAMAMOO頌樂釣蝦　SJ利特神童宜蘭打高爾夫

記者劉宜庭／綜合報導

隨著韓國明星頻繁造訪台灣，許多藝人選擇了獨特而富有當地特色的行程，讓粉絲們大開眼界。以下是近期幾位韓星在台灣的「超台」行程，展現他們對台灣文化的熱愛。

一、MAMAMOO頌樂釣蝦

MAMAMOO的頌樂在來台宣傳新專輯期間，特別體驗了釣蝦活動。她在釣蝦場中初次嘗試釣蝦，雖然一開始不太會，但在釣到蝦子後，立刻展現興奮表情。有趣的是，她雖然說「說實話，我沒有那麼喜歡吃蝦」、「我真的沒有那喜歡吃蝦」，同時卻又忍不住一口接著一口、並且驚呼「哇，這個太狂了，太好吃了」
 
二、男團ALL(H)OURS釣蝦

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同樣來自韓國的男團ALL(H)OURS也選擇了釣蝦作為他們的行程之一。他們在一家釣蝦場中享受釣蝦樂趣，並留下了合照作為紀念，令目睹的網友驚呼「不是...怎麼有男偶像來台灣的行程是去釣蝦場？」該團之後來台演出受訪也證實此事，大讚釣蝦太好玩，忘不掉活跳跳蝦的感覺，表示很開心能透過這些文化體驗更貼近台灣。

▲▼ALL(H)OURS來台釣蝦登上新聞！活蝦蹦蹦跳　喊話台粉「想到快瘋掉」。（圖／ONINN ASIA提供）

三、LUCY崔庠燁公園跳土風舞

韓國樂團LUCY曾經在台挑戰吃臭豆腐，其中，崔庠燁還透露，2023年他還跑去公園跟大媽們跳舞呢，「本來想早上去，結果到那邊都傍晚了。」他笑說：「大媽們動作很簡潔，當時只有我在流汗，她們非常厲害！」

有趣的是，LUCY這個團名還跟台灣的「LUCY健康操」撞名，過去在記者會上有人教他們跳這支舞，4個大男生立刻站起來學，跳得超級賣力，展現了超親民的一面。

四、SJ利特、神童宜蘭打高爾夫球

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝利特、神童Instagram）

Super Junior 2024年8月來台開唱，在演唱會外的時間，成員們把握機會四處觀光，其中，隊長利特和神童就前往宜蘭打高爾夫球。

五、SJ始源上教會

承上題，當時同為Super Junior 成員的始源則是選擇了一個非常特別的行程，他前往位於東湖的某教會參加禮拜，還有曬出在飯店喝咖啡的自拍照，看起來十分愜意。

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲SJ成員們紛紛把握在台灣的時間四處趴趴走。（圖／翻攝始源X、利特、東海Instagram）

▲SJ始源上教會。（圖／翻攝始源X）

六、SJ利特訂做西裝下次來台取貨

此外，利特先前在台灣演出期間，請人特別訂做了一套西裝，並在下一次來台時順利「取貨」。這樣的小細節讓粉絲感受到他對於每一次訪台的期待與準備，也有人開玩笑虧「把台灣當灶咖」、「根本是順便來開演唱會」。

七、太陽神明桌麵線店

BIGBANG成員太陽（TAEYANG）2024年7月來台期間，同樣不忘品嘗道地美食，和友人被發現造訪了一家名為傳統小吃店，桌上擺著麵線和烤香腸，身後還有超顯眼的神明桌，令不少眼尖網友認出正好是白鐘元推薦過的店，行程被讚相當接地氣，也展現出對於台灣美食文化的喜愛。

八、NCT鄭在玹文青行程：跑咖、逛書店

NCT成員鄭在玹則選擇了一個文青風格的行程，他跑咖啡廳和逛書店，享受靜謐的時光。這樣的活動讓他能夠放鬆心情，也讓粉絲看到他更生活化的一面。

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