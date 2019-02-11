全員參加《MIXNINE》人氣漲！ONF四月登台會粉絲　全場放送擊掌

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男團ONF是B1A4和OH MY GIRL的同門師弟，出道一年多的他們將於4月27日在信義劇場 Legacy MAX舉行《ONF [We Must Love] Asia Tour 2019 in Taipei》，與台灣的FUSE（粉絲名稱）見面，所有購票的觀眾將可參與擊掌會，更加碼「參觀綵排、影團體合照和親筆簽名海報」三項福利給A區觀眾抽獎。

▲ONF即將於四月來台。（圖／尚典娛樂、飛凡娛樂提供）

由HYOJIN、E-TION、J-US、WYATT、MK、U和LAUN組成的韓國七人男子團體ONF，於2017年8月2日發表首張迷你專輯《ON／OFF》，次日出演韓國音樂節目《M Countdown》正式出道。ONF的團名意指團員的魅力像ON和OFF的按鈕。在ON的狀態下，舞台表演是強而有力的；在OFF的狀態下，則如同鄰家男孩般親切、清新自然，結合了兩種截然不同的魅力於一身。ONF剛出道便被美國音樂雜誌《Billboard》選為「2017年十大最值得期待的新星」第六位，潛力不容小覷。

ONF於2017年10月起，全員出演JTBC有線電視台的實境選拔節目《MIXNINE》，成員HYOJIN和LAUN分別以第2名和第7名的成績，成功晉身TOP 9出道組。雖然最終出道計劃告吹，但是ONF各位成員展現了非凡的舞蹈和歌唱實力，吸納了不少粉絲。

節目結束後，ONF於2018年6月7日發表了第二張迷你專輯《YOU COMPLETE ME》，主打歌《COMPLETE》的輕快旋律，盡顯七位夏日少年的清爽活力。最近人氣正值上升期的ONF更成為韓國著名電訊公司的廣告模特兒，他們所出演的廣告視頻點擊率高達2000萬，備受關注。