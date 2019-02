全員參加《MIXNINE》人氣漲！ONF四月登台會粉絲　全場放送擊掌

記者蕭采薇/綜合報導

南韓男團ONF是B1A4和OH MY GIRL的同門師弟,出道一年多的他們將於4月27日在信義劇場 Legacy MAX舉行《ONF [We Must Love] Asia Tour 2019 in Taipei》,與台灣的FUSE(粉絲名稱)見面,所有購票的觀眾將可參與擊掌會,更加碼「參觀綵排、影團體合照和親筆簽名海報」三項福利給A區觀眾抽獎。

▲ONF即將於四月來台。(圖/尚典娛樂、飛凡娛樂提供)

由HYOJIN、E-TION、J-US、WYATT、MK、U和LAUN組成的韓國七人男子團體ONF,於2017年8月2日發表首張迷你專輯《ON/OFF》,次日出演韓國音樂節目《M Countdown》正式出道。ONF的團名意指團員的魅力像ON和OFF的按鈕。在ON的狀態下,舞台表演是強而有力的;在OFF的狀態下,則如同鄰家男孩般親切、清新自然,結合了兩種截然不同的魅力於一身。ONF剛出道便被美國音樂雜誌《Billboard》選為「2017年十大最值得期待的新星」第六位,潛力不容小覷。

ONF於2017年10月起,全員出演JTBC有線電視台的實境選拔節目《MIXNINE》,成員HYOJIN和LAUN分別以第2名和第7名的成績,成功晉身TOP 9出道組。雖然最終出道計劃告吹,但是ONF各位成員展現了非凡的舞蹈和歌唱實力,吸納了不少粉絲。

節目結束後,ONF於2018年6月7日發表了第二張迷你專輯《YOU COMPLETE ME》,主打歌《COMPLETE》的輕快旋律,盡顯七位夏日少年的清爽活力。最近人氣正值上升期的ONF更成為韓國著名電訊公司的廣告模特兒,他們所出演的廣告視頻點擊率高達2000萬,備受關注。