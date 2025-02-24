柏林影展／挪威電影首奪金熊獎　《關於夢（性與愛）》17歲少女迷戀女老師

記者蕭采薇／綜合報導

第75屆柏林影展由挪威導演達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud），以劇情電影《關於夢（性與愛）》（Dreams（Sex Love））自19部競賽片脫穎而出，勇擒最佳影片金熊獎，除終止柏林影展連續兩年紀錄片摘金的紀錄，也是挪威電影首次獲得金熊獎，更是北歐電影闊別57年後再次於柏林折桂。

▲挪威電影《關於夢（性與愛）》獲得金熊獎，導演豪格魯德開心領獎。（圖／路透）

導演豪格魯德獲獎時欣喜中帶著意外：「他們只是通知我要來參加」。豪格魯德也表示，《關於夢（性與愛）》是一部關於寫作及閱讀的電影，持續的閱讀對創作很有幫助。《關於夢（性與愛）》總共拿下柏林影展最佳影片金熊獎，以及國際影評人費比西獎、德國藝術院線公會獎等三座大獎。並由海鵬電影取得台灣版權，預計夏天推出。

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《關於夢（性與愛）》是挪威導演豪格魯德繼《關於性》（Sex）、《關於愛》（Love）後的「性愛夢三部曲」的第三部電影，劇情敘述一位文采斐然的17歲少女、對她法語老師的痴迷，並將她的愛慕寫成動人文字的故事。

劇作家出身的豪格魯德，在過去一年內、連續拍攝了三部敘事各異的電影，並分別入選柏林、威尼斯影展，其中尤以《關於夢（性與愛）》最直接體現他的作家背景，並以思考及書寫留住了真實動人的情感記憶，獲得極佳讚譽。

▲《關於夢（性與愛）》劇情敘述一位文采斐然的17歲少女、對她法語老師的痴迷。（圖／海鵬提供）

這部勇奪本屆柏林金熊獎的電影《關於夢（性與愛）》，劇情描述17歲的喬安娜（挪威女星艾拉歐弗畢Ella Øverbye飾演）深深愛上她的法語女老師（莎洛梅艾奈圖Selome Emnetu飾演），為捕捉這段初戀的瞬間，她將自己的經歷真實地寫在紙上，引發了母親和外婆的緊張及震驚。

但兩個年長的女人很快便將這份震驚，轉變為對其文學價值的欽佩，並開始反思自己的愛情、快樂和人生錯過的機會。有趣的是，擁有作家身分的外婆，在對孫女天賦感到自豪與不安的同時，竟靈機一動要將之付梓成書，但這些私人的文字和秘密究竟是否該被公開呢？

▲《關於夢（性與愛）》奪金熊獎，左為挪威女星艾拉歐弗畢。（圖／海鵬提供）

豪格魯德拍攝「性愛夢三部曲」，完全啟發自波蘭大導演奇士勞斯基（Krzysztof Kieslowski）的「藍白紅三部曲」。三部電影從「三個不同角度探討同一主題」，主題雖相同但敘事各異。首部曲《關於性》入選去年柏林影展電影大觀單元，二部曲《關於愛》則獲選去年威尼斯影展競賽片，三部曲《關於夢（性與愛）》則獲選本屆柏林影展競賽片，並勇奪最佳影片金熊獎，以及國際影評人費比西獎、德國藝術院線公會獎等三座大獎。更創下挪威電影首次獲得金熊獎的紀錄。