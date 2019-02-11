結婚嗨喊「宅男女神是我的！」　吳宇舒老公近況曝光…伴2辣妹進KTV

娛樂中心／綜合報導

主播吳宇舒專業知性形象深入人心，2013年嫁給交往7年的記者朱凱翔，老公當時在結婚影片嗨喊：「宅男女神是我的！」讓不少粉絲為之心碎。沒想到，朱凱翔近日被拍到尾牙結束後，身旁伴隨兩名辣妹，卻不見吳宇舒身影。

▲▼吳宇舒2013年和朱凱翔結婚。（圖／記者徐文彬攝）



據《蘋果日報》報導，朱凱翔吃完尾牙後，與兩名辣妹、中天主播王又正等4人一起去錢櫃KTV續攤，結束後獨自搭小黃離開，事後詢問他和吳宇舒都尚未得到回應。

▲▼37歲的吳宇舒保養得很好。（圖／翻攝自Facebook／吳宇舒）



愛情長跑多年結婚，吳宇舒和朱凱翔不僅是工作夥伴也是心靈伴侶，可說是神仙眷侶，老公結婚時曾說：「這是一個起點，從現在開始要爬另一座山，不會在意別人的看法。」婚宴中會播放新郎準備的短片，老公笑說：「這比新聞專題還難。」花了一個月時間剪輯，內容穿插感人、爆笑橋段，朱凱翔說：「因為是做給自己最重要的人看，所以絕對會做到最好。」

▲▼吳宇舒曾被狂問為何不生小孩。（圖／翻攝自Facebook／吳宇舒）



現年37歲的吳宇舒至今仍未育有小孩，一度常在臉書被網友詢問「要生小孩沒」」、「怎麼都不下蛋？也不年輕了別只顧自己」，她當時不禁燃起一股無名火，她無奈說道：「又不是市場買了就有，問這個有什麼意義？社會大眾放過我們婦女同胞吧！無禮的『關心』只會讓人滿腹火。」