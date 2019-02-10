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吳宗憲二女兒「學霸背景」曝光！　25歲當總經理「會5、6國語言」

娛樂中心／綜合報導

本土天王吳宗憲育有3女1子，除了大女兒Sandy、小兒子鹿希派之外，一直不讓另2名女兒的長相曝光，9日卻突然PO出二女兒Vivian的照片，立刻引起網友熱烈關注。他10日坦承，因為不小心忘記Vivian還沒曝光過，才傻傻PO出，但也透露女兒現在的工作，正是在他的公司當副總經理。

▲吳宗憲二女兒背景曝光。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）

▲吳宗憲首度公開二女兒Vivian的長相。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）

據《蘋果》報導，Vivian今年25歲，畢業於美國西雅圖華盛頓藝術大學，返台後曾在吳宗憲容易文創娛樂公司當副總，但因為不想依靠爸爸，短暫待了3個月就離開，改到貿易公司上班，擔任採購。不過，她後來還是選擇幫爸爸的忙，再度回到吳宗憲公司，成為總經理，目前已工作快1年。

▲吳宗憲二女兒曝光。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

▲吳宗憲透露Vivian現在在自家公司上班。（圖／翻攝自臉書／吳宗憲 Jacky Wu）

吳宗憲調侃Vivian「物超所值」，現在所有海外溝通都要經過女兒，「她能講5、6國的語言」，透露出女兒優秀的能力。他這回PO出Vivian照片，被許多人稱讚「二女兒也很美」，但他謙虛表示「照片會騙人啦」，也說Vivian只會待在幕後，並不打算像姊姊Sandy、弟弟鹿希派一樣進入演藝圈。

事實上，吳宗憲過去主持節目時，就曾公開過自家「女兒顏值排行榜」，透露家裡最漂亮的是老三Olivia，再來就是二女兒Vivian。至於大女兒Sandy，吳宗憲則開玩笑說：「我兒子裡面她是最漂亮的。」讓在旁邊的Sandy聽了哭笑不得。

▲▼《小明星大跟班》3週年記者會,吳宗憲,吳姍儒Sandy。（圖／記者李毓康攝）

▲▼吳宗憲大女兒Sandy、小兒子鹿希派都活躍於幕前。（圖／記者李毓康、黃克翔攝）

▲▼鹿希派演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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