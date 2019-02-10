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楊超越下廚做飯！　切菜動作帥炸…酸民秒轉粉「一看就是會生活的人」

記者陳芊秀／綜合報導

「火箭少女」楊超越和眾成員共同錄製團綜《橫衝直撞20歲》，到海外過團體生活，一言一行都引發兩極化評價。她在最新一集下廚做飯，更親手作出期待已久的米飯，炒菜架勢令觀眾改觀：「一看就是會生活的人啊！」

▲楊超越下廚做飯。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越下廚做飯，掀起熱烈迴響。（圖／翻攝自微博）

楊超越和眾人上街採買，見大家把零食塞滿購物車，忍不住說：「第一我們有米就能吃，就不會餓，我們買東西要圍繞著主食來，我們重要的東西是調料，這種小零食其實很佔地方，但其實你還吃不飽。說真的。」她說服眾人把零食放回架上，還一一整理必要的主食、配料，剩下再讓大家去買自己需要的東西，此外，還教成員怎麼砍價。

▲楊超越下廚做飯。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越和成員上街採買，建議買主食不要買太多零食。（圖／翻攝自微博）

除了買東西相當理性，楊超越下廚做飯更是驚豔網友！她在國外終於買到米做飯，邊做邊笑「我在這個節目裡就守著這個倔強，米飯！」她為大家做番茄炒飯，打蛋、切番茄順序下鍋，動作相當熟練，試嚐一口自信喊：「絕了！」她見孟美岐切不了薑，火速走到身邊，接過刀切下，轉頭疑惑「可以啊？」這段畫面播出後，網友輪番回應「一看就是會過日子的」、「過日子有這樣的女友該多省心！」她出道以來爭議不斷，難得在鏡頭前展現生活態度，讓不少酸民收起批評「路人轉粉了！」

▲楊超越下廚做飯。（圖／翻攝自微博）

▲楊超越下廚做飯。（圖／翻攝自微博）

►楊超越下廚做飯，網友路人轉粉了。（影片連結請按此，如遭刪除敬請見諒。）

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