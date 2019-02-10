台灣最新「六塊肌男團」帥炸！　一字排開體脂全部10%以下

▲泰坦苦練六塊肌回歸歌壇。（圖／本勢娛樂提供）

記者關韶文／台北報導

由比利、正義、漢之、奧斯汀四位能歌善舞組成的男團「泰坦Titan」，蟄伏兩年終於要在2/22發行第二張全新EP《Got Ya Back》，四位成員前身皆是舞蹈學院dance soul中的舞蹈老師及菁英學員，舞蹈才華不在話下，出道前經過兩年嚴格的歌唱及創作課程訓練的他們，目標就是要朝著台灣第一全能男子團體邁進！

隔了兩年終於要發第二張EP的泰坦Titan，在這段時間除了不斷精進自己在舞蹈及創作上的能力，在身材上也力求精實及自我突破，在每週五天、一天三小時的健身訓練下，四人目前不僅已經練到「胸腹肌」線條明顯，更在三個月內從平均體脂肪20降到10%以下，可說已經成功進化為正港的「筋肉男團」。

▲▼泰坦睽違兩年，推出新專輯。（圖／本勢娛樂提供）

能夠有這樣的顯著成果，除了歸功於耐操勤奮外，秉持著是彼此後盾的四人笑說，｢互相激勵之於，相互吐嘲羞辱也很有效！由於我們在飲食上都有控制量，比如說有人晚餐多吃了一片肉，就會立刻指責對方說，小心變成跟豬一樣胖，跳不動就是拖油瓶！」

融合「Got Ya Back」互挺、後盾的主題以及戰爭電玩的概念，這次在MV中，導演特別安排四人化身為在飽受烽火戰亂摧殘後的末日反抗軍英雄，各有專才的四人在餘生的小孩子身上看到自己當初為家園領土奮鬥的影子，激發了鬥志努力求勝！團長比利表示：｢導演安排這位小孩子，其實就是我們泰坦四位成員的原型，也是代表我們當初踏進演藝圈對於嚮往舞台表演的初衷！」