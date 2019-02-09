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《如懿傳》五阿哥光頭照被撿走…秒變科幻片男主角！　票房掃69億打敗周星馳

記者陳芊秀／綜合報導

大陸電影春節票房出現意外黑馬，科幻題材的陸片《流浪地球》於大年初一上映，至今5天已經突破人民幣15億（約台幣69億元），擊敗了周星馳執導的《新喜劇之王》的5億（約台幣23億元）票房，領先對方將近3倍。該片除了資深演員吳孟達、吳京加入，男主角屈楚蕭也因此爆紅，網友挖出選角過程，原來男主角是因為一張照片被選上！

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博） 

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

屈楚蕭現年24歲，畢業於中央戲劇學院，並陸續演出多部古裝劇，在《如懿傳》扮演五阿哥永琪，除了和周迅、張鈞甯、霍建華有許多對手戲，戲裡最後被心愛的人害死，留給觀眾無限惋惜。據悉，他2017年在橫店拍《如懿》時，被咖啡店和負責選角的製片人張寧見面，摘下帽子拍成照片給導演郭帆，被一眼認定就是電影男主角。

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

▲屈楚蕭在《如懿傳》扮演五阿哥，暖男人設結果被用計害死。（圖／翻攝自微博）

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

▲屈楚蕭拍《如懿傳》時，被《流浪地球》製片人張寧相中。（圖／翻攝自微博）

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

▲屈楚蕭在《流浪地球》扮演地下城少年，帶妹妹到地面上經歷種種危機。（圖／翻攝自微博）

由於屈楚蕭還在趕拍《如懿傳》，突然接到最終面試的通知，深夜趕飛機到山東青島，凌晨2點進片場，當天下午就進劇組了。他扮演在地下城生活的叛逆少年「劉啟」，偷偷帶著妹妹前往地面上的世界，沒想到遭遇一連串的變故，少年因此一夜長大。

▲《如懿傳》五阿哥光頭照被看中，出任《流浪地球》男主角。（圖／翻攝自微博）

▲周星馳新作《新喜劇之王》票房突破5億人民幣（約台幣23億元）。（圖／翻攝自微博）

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