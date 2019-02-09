費玉清退休去向曝光！　最愛搭火車：最常出現「這一站」

記者關韶文／台北報導

小哥費玉清一連2日在台北小巨蛋開唱，為2019「告別演唱會」揭開序幕，8日演唱會上二度落淚，哭到演唱會一度中斷，被問到未來要去哪裡，他則說，「不管日後有任何媒體要我再出現，我是真的不會再出現了，彷彿就是一個永別，謝謝大家，謝謝各位，非常謝謝大家。」

▲▼ 費玉清舉辦告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

費玉清曾擔心放下麥克風後，未來的日子會不會很徬徨，他在台上表示，「當我退出去，我就會退得乾乾淨淨，我的生活就像是往日一樣，我喜歡搭火車，我都喜歡往貢寮的方向去，因為海邊都有我爸爸媽媽的影子，像是我哥哥帶我們全家去釣魚，那些路邊的商店都跟我們熟透了，有時候穿過去到了宜蘭，中間的小站我就會下去，也許肚子餓了，吃點東西，再搭車回來。」

▲▼ 費玉清激動二度落淚。（圖／記者湯興漢攝）

費玉清收起眼淚，向粉絲表示，「說不定在火車上還會碰到各位，可能那時候的我，也不會是現在的我，我們就相互會心一笑，我也很珍惜現在，除了時光可貴，還要保留給大家一個美好的印象，今天的服裝還可以吧？」台下響起如雷掌聲，大讚費玉清的粉色西裝，相當喜氣。

說到這，費玉清加碼澄清，「過去曾有媒體報導，費玉清很節儉，把西餐廳別人不要的牛肉包回家，其實我是帶回去給小寵物吃，是因為我覺得客人吃三分之一就不要了，很可惜，回去把辣椒胡椒洗一洗，帶在身上給街頭的流浪狗吃。」費玉清欲罷不能，首日開唱就唱到超時，遭罰5萬元罰金。