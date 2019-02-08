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有洋蔥！費玉清：封麥後徬徨寂寞　開場致詞「心很混亂」

記者關韶文／台北報導

小哥費玉清封麥演唱會8日晚間在台北登場，有別於其他演唱會是以「歌曲」揭開序幕，演唱會一開始，費玉清就發表了動人的「封麥宣言」，讓台下許多長輩一開場就紅了眼眶，費玉清表示，「對日後生活打了很大的問號，可能會很徬徨，或是寂寞的日子等著我，各位帶給我的回憶，都會在內心深處。」

▲▼費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼費玉清舉辦告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

演唱會一開始，費玉清就發表了封麥宣言，「各位親愛的女士大家好，今天還是大年初四，我在這裡跟各位拜年，祝福各位佳節愉快。在這個特別的日子裡，這是我巡迴台北演唱會的第一場，也是我這麼多年來站在舞台上，在台灣第172場表演，在台灣唱了這麼多年，將近40來年的時間，但是今晚的演出，就有點不太一樣，心裡有一點說不出的滋味和感覺，好像跟平常唱不太一樣，好像時間越來越緊迫，既然說下了『封麥』這句話，除了心情有點混亂外，這裡面還是有很多我想跟大家說的話。」

▲▼費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼費玉清發表封麥宣言。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼費玉清告別演唱會。（圖／記者湯興漢攝）

回顧自己的歌唱路，費玉清除了感謝還是感謝，「我從17歲開始歌唱這條路，在舞台上我始終除了感謝和愉快外，終於到了告別的時刻，心裡有很多不習慣、不捨，對日後生活打了很大的問號，可能會很徬徨，或是寂寞的日子等著我，各位帶給我的回憶，都會在內心深處。」

最後，費玉清則強調自己來自平凡的家庭，「因為唱歌是我變成叫做費玉清，是各位賜予給我的，我希望為社會貢獻力量，這次我將捐出2000萬元，給各個公益團體，，例如說像是醫院、兒童、動保，日後我會再另外公布名單，
這裡面包含各位的愛心和參與，謝謝各位先生、女士。」費玉清大氣表示，今天要好好把握當下，唱到超時都沒關係，「報答各位這麼多年來對我的厚愛，請各位慢慢欣賞，讓我為你娓娓道來。」

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