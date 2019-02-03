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記憶枕壓蛋保證不破！　購物台主持人「狂揍後打開」...網友笑瘋

記者楊蕎綺／綜合報導

電視購物盛行，各家競爭激烈，主持人為了吸引顧客目光，不只語調、情緒慷慨激昂，就連表情都要很到位，只是賣東西的過程都是全Live，難免會有「凸槌」的時候，日前有韓國網友就整理一系列，購物頻道主持人意外出錯的畫面錦集，笑翻網友。

購物台主持人狂揍記憶枕。（圖／翻攝自Youtube／베키 Beckymusical）

▲▼男主持人為了強調記憶枕功能，用手狂揍包在枕頭裡的雞蛋。（圖／翻攝自Youtube／베키 Beckymusical）

購物台主持人狂揍記憶枕。（圖／翻攝自Youtube／베키 Beckymusical）

其中一段男主持人為了強調「記憶枕」可以完美包覆、有減緩衝擊力的效果，用枕頭包住一顆生雞蛋後，用拳頭暴擊了6下，另一位女主持人直說：「唉呦，嚇我一跳。」但男主持人相當有自信地說：「原本雞蛋要破了才是正常的，但是啊，這個枕頭，因為把衝擊力都吸收掉了…」一邊緩緩地解開枕頭要給觀眾看「證據」，沒想到枕頭一打開，裡面的雞蛋完美地碎掉，蛋液和蛋黃滿滿沾在枕頭上。

購物台主持人狂揍記憶枕。（圖／翻攝自Youtube／베키 Beckymusical）

▲▼生雞蛋完美碎掉，女主持人忍不住笑場。（圖／翻攝自Youtube／베키 Beckymusical）

購物台主持人狂揍記憶枕。（圖／翻攝自Youtube／베키 Beckymusical）

女主持人見狀忍不住笑場：「啊…啊這個蛋…。」男主持人趕忙圓場：「這顆蛋大概是放太久了吧，這個部分，我再示範給大家看一次！」意外的失誤笑翻網友：「看到雞蛋碎掉那瞬間爆笑」、「以為在看搞笑話劇。」

▼約10秒處。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字

電視購物, 雞蛋, 記憶枕

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