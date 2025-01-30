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10明星「手寫體」長這樣！　井柏然、徐靜蕾字跡美到有「專屬字體」

記者劉宜庭／綜合報導

大家是否曾經想過，明星們的字跡究竟是什麼樣子？隨著社群媒體的興起，如今大部分藝人都是透過臉書、微博或Instagram與粉絲互動，想要看到偶像的親筆字跡變得相當稀有，一起來看看名人們的手寫字究竟有多特別吧！

1.徐靜蕾

▲徐靜蕾從小就練習書法。（圖／翻攝自微博／雞毛蒜皮與雞毛蒜皮）

▲徐靜蕾從小就練習書法。（圖／翻攝自微博／雞毛蒜皮與雞毛蒜皮）

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徐靜蕾字體優雅，基礎扎實，從小就練習書法，還曾臨摹王羲之《蘭亭集序》，受到書法家李翔宇讚賞。她的手寫體在2007年被製作成「方正靜蕾簡體」字型，供大眾使用。

2. 井柏然

▲井柏然筆跡被製作成專屬字體。（圖／翻攝自微博／井柏然）

井柏然筆跡個人風格俐落簡約，不時會在微博寫下一些特別有感觸的字句與大家分享，這一系列被他稱為「筆尖上的躁動」的字，也同樣被製作成專屬字體。

3. 蔡依林

▲蔡依林字跡。（圖／翻攝自微博／李冰冰）

▲蔡依林字跡。（圖／翻攝自微博／李冰冰）

蔡依林2017年在活動上遇到大陸影后李冰冰，兩人一見如故、互動熱絡，私下更保持友好聯繫，隔年李冰冰曬出收到蔡依林送來的蛋糕及卡片，當時引發不少粉絲大讚她的字跡非常好看，「Jolin人美字也美」、「女神寫字真好看」。

4. 劉德華

▲▼劉德華寫信給周杰倫 。（圖／翻攝周杰倫IG）

▲劉德華寫信給周杰倫 。（圖／翻攝周杰倫IG）

周杰倫2024年於大陸深圳大運中心體育場開唱前、入住飯店時，收到不久前也在同一場地開演唱會的天王劉德華的親筆信，信上寫著：「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。」周董也開心回覆：「一進門就收到劉天王的祝福，也祝福華仔哥平安健康，演唱會順利。」當時就有不少人大讚華仔的字很漂亮。

5. 范冰冰

▲范冰冰手寫字跡。（圖／翻攝自Instagram／nz0502）

▲范冰冰手寫字跡。（圖／翻攝自Instagram／nz0502）

范冰冰手寫字跡被讚端正好看。原來，她2018年送古力娜扎保養品，還附上手寫卡片，上面寫著：「娜扎，謝謝妳的支持！愛妳♡多提意見喔。」

6. Sandy

▲▼sandy寫給吳宗憲親筆信 。（圖／資料照）

▲▼sandy寫給吳宗憲親筆信 。（圖／資料照）

▲Sandy寫給吳宗憲親筆信 。（圖／資料照）

Sandy（吳姍儒）2018年曾親手寫信給父親吳宗憲，表達對吳宗憲的感激，「謝謝你總是牽住我的手，欣賞我的好與壞，謝謝你是你，一如你總是用盡全力愛我，我永遠愛你，最後我以你為榮。」真摯內容讓爸爸感動到落淚。

7.福原愛

▲▼福原愛。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

▲福原愛用毛筆寫中文。（圖／翻攝自微博／福原愛AiFukuhara）

出身自日本的桌球天后福原愛不僅精通中文，也曾公開自己寫書法的畫面，並曬出她以毛筆寫下的2行詩句，端正字跡獲得不少讚賞。

8.林志玲

▲林志玲手寫字。（圖／資料照）

▲林志玲手寫字。（圖／資料照）

林志玲以優雅知性形象聞名，其手寫體可能也反映了這一特質，字跡如本人一樣清秀，一撇一捺會微微翹起來。

9.蕭薔

▲蕭薔長期練習書法。（圖／翻攝自Facebook／蕭薔）

▲蕭薔長期練習書法。（圖／翻攝自Facebook／蕭薔）

蕭薔長期練習書法，字跡清雋秀美，2024年底還受邀為全台最美寺廟「宏願大千世界」的土地公廟題匾「宏慈賜福」，讓她笑說「能為土地公伯盡些心力是我的福氣，也不知道是不是心理作用，每次書寫完都特別神清氣爽，就好像看到了土地公伯慈祥的面容一樣。」

10.孫儷

▲孫儷私下熱愛書法。（圖／翻攝自微博／turbosun）

▲孫儷書法作品曾在展覽上展出。（圖／翻攝自微博／turbosun）

大陸女星孫儷平時喜歡抄寫書法打發時間，不時還會挑戰千字文，久而久之練出一手好字，書法作品還曾在中國畫院畫師、國家一級美術師童衍方的展覽上展出，超工整字跡讓眾人佩服不已。

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井柏然, 徐靜蕾, 蔡依林, 劉德華, 范冰冰, Sandy, 福原愛, 林志玲, 蕭薔, 孫儷

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