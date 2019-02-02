ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林依晨期待今年懷孕　心疼貧民窟男童「震撼好幾天」

記者林映妤／台北報導

黎巴嫩電影《我想有個家》不僅入圍本屆奧斯卡最佳外語片，鹿特丹影展2日更揭曉該片擒下觀眾票選獎，備受好評。林依晨、宥勝看完電影感觸很深，金曲獎歌手謝震廷還特別譜曲《小星星 Tears》為電影代言，希望幫電影衝人氣吸引更多觀眾。

黎巴嫩女導娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）耗費3年深入貧民窟拍攝電影，這次被鹿特丹影展官方奉上最大讚美「這是電影製作的勝利」，強調該片「充滿歡樂、艱困和敏感，每個人都該看」。

▲▼《我想有個家》林依晨、宥勝。（圖／海鵬提供）

▲▼林依晨、宥勝大推《我想有個家》。（圖／海鵬提供）

▲▼《我想有個家》林依晨、宥勝。（圖／海鵬提供）

林依晨看完震撼了好幾天，不但被導演深入貧民窟拍攝的勇氣所感動，更對男主角童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）的成長際遇感到心疼。期待今年懷孕的林依晨，看《我想有個家》時十分專注，「才剛慶幸贊恩終於奮力掙脫原生家庭所處的貧民窟，沒多久卻又發現他其實是掉入了一個更大的迷宮與牢籠。」但她很為目前已移民挪威的贊恩感到開心，並感謝該片帶給他人生的神奇轉變。

已育有一對子女的宥勝，看完《我想有個家》久久不能自己，瞬間義憤填膺、百感交集，連拍照都忘記了要笑。宥勝對片中贊恩帶著妹妹街頭叫賣蔬果汁、賺取家用的橋段特別有感，原來他常到國外出外景，只要見到小孩沿街叫賣，都會讓他感到心酸，宥勝也呼籲：「每位父母都該去看！」

▲▼《我想有個家》林依晨、宥勝。（圖／海鵬提供）

▲▼《我想有個家》在鹿特丹影展擒下觀眾票選獎。（圖／海鵬提供）

▲▼《我想有個家》林依晨、宥勝。（圖／海鵬提供）

《我想有個家》12歲童星贊恩成熟具深度的表演，也讓金曲獎最佳新人歌手謝震廷大受感動，決定將自曲自詞的新歌《小星星 Tears》獻給贊恩，作為電影的中文主題曲。2月8日在台上映。

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

推薦閱讀

《捍衛任務3》2分鐘預告「殺神」最殘忍一集！影后加入網友驚呆：狗也變大隻

河正宇編導失敗不放棄！新片名稱公開...約李善均再合體

美版爺孫戀！克林伊斯威特爆戀情「差65歲比女兒還小」

神搭檔！艾美亞當斯和克里斯汀貝爾有「三度巧合」

導了3部DC英雄片…《正義聯盟》查克史奈德回歸拍喪屍片

《玩命關頭9》沒有巨石強森　認了倒數開拍「還沒被通知」

《自殺突擊隊》打掉重練！續集「角色全換新」漫威導演跳槽

奧斯卡驚爆「大小眼」！3首原創歌曲表演被砍業界怒了

DC蝙蝠俠確定換人當！　「只演了2次」班艾佛列克退位

奧斯卡入圍名單／漫威首度入圍最佳影片！《黑豹》改寫91年紀錄

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

孫其君劈完郭雪芙「談判正宮」！分手場面曝光　她低頭懇求還想在一起

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字！　蔡康永感動：我要把妳寫進書裡

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工全紀錄」曝超有家教細節　奶音笑萌哭

4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

楊丞琳戀愛有但書：能接受小鬼才交往　5對昔日情侶同台盤點

撩蔡依林爆紅…《青春有你》平頭帥哥卡斯柏退賽！　比賽大爆黑幕

正宮「感覺到孫其君劈腿」厭食暴瘦！　北京地鐵接電話崩潰痛哭

SJ圭賢「人在台灣」零遮掩搭捷運！　粉絲認出：居然來了

應采兒爆有孕「肚子好大了」　陳小春「貼心小動作」護妻

孫其君爆談判分手　郭雪芙直接飛美找人！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我想有個家, 林依晨, 宥勝

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 庹宗華機上鬧事還「騷擾空姐」！辯僅講話大聲　華航不排除協助提告　
  2. 評審撂重話讓她記5年！馮玟璇唱「王子的新衣」藏含義
  3. 林依晨期待今年懷孕　心疼貧民窟男童「震撼好幾天」
  4. 雙胞胎男星當街「支解女模」　夏恩、夏得大玩變裝秀
  5. 海蘭一生注定❤姐姐　《如懿傳》8位「心」字婢女早暗示主子命運
  6. 庹宗華回應了！　爆飛機上鬧事…辯「只是大聲了點」
  7. 演場會補辦失敗　劉德華深夜揭心聲「自己補償大家！」
  8. 庹宗華醉鬧華航驚傳「騷擾空姐」！　新加坡一下機遭航警帶走
  9. 《柯南》10主角名字的由來！　工藤新一「取名內幕」和松田翔太有關
  10. 郭子乾與帥兒首度同框！郭德君客串《瘋狂》8小時爆汗險昏倒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366