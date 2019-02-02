林依晨期待今年懷孕　心疼貧民窟男童「震撼好幾天」

記者林映妤／台北報導

黎巴嫩電影《我想有個家》不僅入圍本屆奧斯卡最佳外語片，鹿特丹影展2日更揭曉該片擒下觀眾票選獎，備受好評。林依晨、宥勝看完電影感觸很深，金曲獎歌手謝震廷還特別譜曲《小星星 Tears》為電影代言，希望幫電影衝人氣吸引更多觀眾。

黎巴嫩女導娜迪拉巴琪（Nadine Labaki）耗費3年深入貧民窟拍攝電影，這次被鹿特丹影展官方奉上最大讚美「這是電影製作的勝利」，強調該片「充滿歡樂、艱困和敏感，每個人都該看」。

▲▼林依晨、宥勝大推《我想有個家》。（圖／海鵬提供）

林依晨看完震撼了好幾天，不但被導演深入貧民窟拍攝的勇氣所感動，更對男主角童星贊恩阿勒費亞（Zain Alrafeea）的成長際遇感到心疼。期待今年懷孕的林依晨，看《我想有個家》時十分專注，「才剛慶幸贊恩終於奮力掙脫原生家庭所處的貧民窟，沒多久卻又發現他其實是掉入了一個更大的迷宮與牢籠。」但她很為目前已移民挪威的贊恩感到開心，並感謝該片帶給他人生的神奇轉變。

已育有一對子女的宥勝，看完《我想有個家》久久不能自己，瞬間義憤填膺、百感交集，連拍照都忘記了要笑。宥勝對片中贊恩帶著妹妹街頭叫賣蔬果汁、賺取家用的橋段特別有感，原來他常到國外出外景，只要見到小孩沿街叫賣，都會讓他感到心酸，宥勝也呼籲：「每位父母都該去看！」

▲▼《我想有個家》在鹿特丹影展擒下觀眾票選獎。（圖／海鵬提供）

《我想有個家》12歲童星贊恩成熟具深度的表演，也讓金曲獎最佳新人歌手謝震廷大受感動，決定將自曲自詞的新歌《小星星 Tears》獻給贊恩，作為電影的中文主題曲。2月8日在台上映。