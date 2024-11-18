嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎的堂妹「嘎妹」Iris，日前透露自己被診斷出有子宮頸癌前病變的跡象，引發網友熱切關注。她18日再度發文，分享自己目前的狀況，坦言已經有五、六年沒做健康檢查，若不是臨時起意，可能還不會發現。

▲Iris被診斷出子宮頸癌前病變。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

Iris表示，一開始對於是否公開這個消息，她曾經猶豫不決，因為她擔心會引起過度的關注，畢竟那不是自己的本意。然而，她最終決定公開這個消息的原因，是希望能提醒大眾重視身體健康，並鼓勵大家定期進行健康檢查。

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Iris進一步透露，她自從上了大學後，已經有五、六年沒有做過健康檢查，如果不是這次臨時決定去做檢查，她可能還不知道自己的健康狀況。也因為許久沒有做健檢，因此她選擇了金額較高、檢查較全面的方案，「除了基本項目抽血、尿糞便檢查等等…還有多了內視鏡腸胃鏡、電腦斷層肺部檢查。」

▲Iris坦言自從上大學後就沒做過健康檢查。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）

Iris指出，被檢查出有子宮頸癌前病變的跡象，是透過子宮抹片檢查發現的，後來她又到大醫院去做陰道鏡切片檢查，才確定需要進行手術。她表示，現在就是在等待下個月的手術，並強調自己沒有任何不舒服的症狀，仍正常在工作，「真的很謝謝所有人的關心，大家都要定期健康檢查唷！」

▲Iris分享目前的身體狀況。（圖／翻攝自Instagram／iris.416）