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《甄嬛》蔣欣41歲「演活26歲男星的媽」！網讚：大贏裝嫩中年女星

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星蔣欣曾憑藉經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中華妃一角，成為家喻戶曉的明星，現年已經41歲的她，近日在年代劇《小巷人家》中突破形象，飾演26歲新生代演員王安宇的母親，雖然這並非她首次挑戰母親角色，但要在僅相差15歲的情況下出演親密親子關係，對她來說仍是不小的挑戰，而她的表現也被讚「比那些喜歡扮嫩的中生代女星更值得敬佩，堪稱人間清醒！」

▲蔣欣在劇中飾演王定宇的媽媽。（圖／翻攝自蔣欣微博）

▲蔣欣因飾演華妃走紅，近年也積極挑戰各種角色。（圖／翻攝自蔣欣微博）

由張開宙執導的《小巷人家》聚焦三個家庭隨著時代變遷而發生的變化，整部劇洋溢著濃厚的生活氣息與溫情，錯綜複雜的人物關係更是觀眾熱議的焦點。蔣欣在劇中扮演的母親一角，年紀輕、外型精緻，與現實中她瘦身後的形象契合度極高。儘管外表看起來更像王安宇的姊姊而非媽媽，但她透過精湛的演技將角色詮釋得生動真實，讓觀眾完全不覺得違和。

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▲蔣欣在劇中飾演王定宇的媽媽。（圖／翻攝自蔣欣微博）

▲蔣欣在劇中飾演王定宇的媽媽。（圖／翻攝自蔣欣微博）

對於蔣欣的選擇，不少觀眾紛紛讚賞其坦然接受年齡的態度，並認為她用實力證明，角色的深度比外在形象更重要。有網友表示許多步入女星往往因年齡感到困擾，但蔣欣卻毫不避諱，接下了年輕演員的媽媽角色，蔣欣的勇氣與實力，為她贏得了觀眾的一致好評。

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