張鈞甯2週讀76本劇本！　認了「看到最後眼睛脫窗」敬業過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

第46屆優良電影劇本頒獎典禮在今（18）日舉行，頒獎人邀請到吳曉樂、蔡坤霖、黃怡玫、張鈞甯、劉蔚然、李遠擔任，主持人則是女星蔡嘉茵。張鈞甯此次也擔任評審，去年曾製作過優良劇本獎作品《為我辦一場西式的喪禮》。

▲張鈞甯參加第46屆優良電影劇本頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

張鈞甯坦言自己這次用兩個禮拜的時間，看了76本劇本，直呼「有一天我看到最後眼睛脫窗，之前還有人建議，如果前20頁沒有打動到我就換本，但我很害怕後面反轉，所以我決定要每一字一句全都看完。」

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▲張鈞甯參加第46屆優良電影劇本頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

對此，張鈞甯透露，在討論過程中，本來以為只需要花2、3個小時就能夠結束，沒想到最後花了5、6個小時才討論完，看到得獎者站上台後非常感動，更直呼「有得獎者寫了7年才終於被看見！」至於是否有屬意的劇本讓她準備接觸，張鈞甯笑說，自己挑到的很多劇本都要開拍了。

▲張鈞甯參加第46屆優良電影劇本頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）



談到這次的優良劇本獎，張鈞甯表示這一屆類型非常多元、百花齊放，自己目前也有在開發劇本，只不過進度很慢。

【第46屆優良電影劇本得獎名單】

首獎：

林宣瀚《穗羽》



特優：

陳怡蓉、林彣政《我的棋王爺爺》

潘客印《我家的事》

呂柏勳、陳家平《懸日掛月》

王婉柔《朝顏》

詹傑《勸世三姊妹》

林正川《老子》

優等：

靳家驊《市場裡的女鬼》

沈騏、周禮群《一場百萬的山難》

王逸帆《活死降魔帖》

黃洛瑤《草原》

于瑋珊、陳駿霖《堅固柔情》

柯佳蕙《打嗝》

林行徹《太平天國》

高肇政《靡靡之音》

鄒宛臻《鬼指路》

趙暄、丁啟文《偏安之鄉》

黃駿傑《親愛寶貝》

曾智圓《呼喚》

蔡家瑀、鄭仰山《阿主》