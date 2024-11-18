ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張鈞甯2週讀76本劇本！　認了「看到最後眼睛脫窗」敬業過程曝光

記者黃庠棻／台北報導

第46屆優良電影劇本頒獎典禮在今（18）日舉行，頒獎人邀請到吳曉樂、蔡坤霖、黃怡玫、張鈞甯、劉蔚然、李遠擔任，主持人則是女星蔡嘉茵。張鈞甯此次也擔任評審，去年曾製作過優良劇本獎作品《為我辦一場西式的喪禮》。

▲▼第46屆優良電影劇本頒獎典禮-張鈞甯。（圖／記者周宸亘攝）

▲張鈞甯參加第46屆優良電影劇本頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

張鈞甯坦言自己這次用兩個禮拜的時間，看了76本劇本，直呼「有一天我看到最後眼睛脫窗，之前還有人建議，如果前20頁沒有打動到我就換本，但我很害怕後面反轉，所以我決定要每一字一句全都看完。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第46屆優良電影劇本頒獎典禮-張鈞甯。（圖／記者周宸亘攝）

▲張鈞甯參加第46屆優良電影劇本頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

對此，張鈞甯透露，在討論過程中，本來以為只需要花2、3個小時就能夠結束，沒想到最後花了5、6個小時才討論完，看到得獎者站上台後非常感動，更直呼「有得獎者寫了7年才終於被看見！」至於是否有屬意的劇本讓她準備接觸，張鈞甯笑說，自己挑到的很多劇本都要開拍了。

▲▼第46屆優良電影劇本頒獎典禮-張鈞甯。（圖／記者周宸亘攝）

▲張鈞甯參加第46屆優良電影劇本頒獎典禮。（圖／記者周宸亘攝）

談到這次的優良劇本獎，張鈞甯表示這一屆類型非常多元、百花齊放，自己目前也有在開發劇本，只不過進度很慢。

【第46屆優良電影劇本得獎名單】
首獎：
林宣瀚《穗羽》

特優：
陳怡蓉、林彣政《我的棋王爺爺》
潘客印《我家的事》
呂柏勳、陳家平《懸日掛月》
王婉柔《朝顏》
詹傑《勸世三姊妹》
林正川《老子》

優等：
靳家驊《市場裡的女鬼》
沈騏、周禮群《一場百萬的山難》
王逸帆《活死降魔帖》
黃洛瑤《草原》
于瑋珊、陳駿霖《堅固柔情》
柯佳蕙《打嗝》
林行徹《太平天國》
高肇政《靡靡之音》
鄒宛臻《鬼指路》
趙暄、丁啟文《偏安之鄉》
黃駿傑《親愛寶貝》
曾智圓《呼喚》
蔡家瑀、鄭仰山《阿主》

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

推薦閱讀

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張鈞甯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術
  2. 被觀眾當面讚「比張曼玉美」！　吳君如當場慌了：不知怎回應
  3. 伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長
  4. 汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」
  5. 張鈞甯2週讀76本劇本！　認了「看到最後眼睛脫窗」敬業過程曝光
  6. 《甄嬛》蔣欣41歲「演活26歲男星的媽」！網讚：大贏裝嫩中年女星
  7. Sandy抱小孩險摔倒！　急護兒「骨頭直接錯位」：媽媽是夜裡的英雄
  8. 樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環
  9. 前Golden Child普閔提告贏了！　2年前遭高爾夫球桿「打到臉骨折」
  10. 黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366