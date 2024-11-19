記者蔡琛儀／台北報導

歌手申力安推出新單曲〈Stuck in the dark〉，描述對逝去戀情的感傷，申力安也首度在MV中有多場喜怒哀樂的演出，她擔心表現不好，大為緊張，還要拍攝親密互動戲，她當場超害羞，好在男主角、《原子少年》出身的江尚儒非常會帶情緒，「尚儒本來是很熟的朋友，要演情侶我還要先適應一下，沒想到他真的很敢演！我當時想，他這人怎麼會這樣啊。」

▲▼申力安和江尚儒在MV中飾演情侶。（圖／星光瑞瑞提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過申力安在吵架戲狂飆英文很自然，江尚儒說，這場吵架的戲，導演讓他們自由發揮，「她情緒一來就瘋狂講流利英文，我很生氣對她說：『講中文啦！』她當時沒笑場，我覺得很棒。」他說，當下他也是給予真實的反應，「吵就吵，講英文幹嘛啦！我又聽不懂！」

而申力安也說，MV中她有一場崩潰生氣用手掃掉桌子上的東西，「我後來發現我做的美甲片竟然掉了兩片，實在是很激動！」她說，MV裡分手的情緒是撕心裂肺的痛苦，但真實生活中，自己分手後通常「偏快樂」，不會很悲傷，「因為我發現兩人不適合，決定分手後，我就可以開始專心在自己的身上，反而會很放鬆，覺得可以開始忙自己的事。」她說，自己是處女座，雖不願意承認自己看男人的眼光不好，但的確有待加強。

▲江尚儒和好友申力安拍MV前，不忘和女友報備。（圖／星光瑞瑞提供）

江尚儒之前因錄製大陸戀愛綜藝節目《勢均力敵的我們》，與450萬微博粉絲的美妝博主「一枝南南」在今年7月官宣成為公開情侶，他與南南感情十分穩定，江尚儒在MV中與申力安飾情侶有不少互動，當然也有先跟南南報備。對於MV中，情侶吵架部分的情節，他說以他自己的經歷，情侶吵架到後面，肯定要有人先低頭，「我很願意當先低頭的那個，但相對應的是希望女生也能夠給予台階，兩人的關係才有辦法更緊密。」