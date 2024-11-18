黃曉明剛道歉「葉珂挺孕肚開名車」被拍　挨酸：生怕別人認不出

記者劉宛欣／綜合報導

大陸網紅葉珂與黃曉明公開戀情後，頻頻陷入負面風波，扛不住各方爆料與輿論抨擊的她，10日透過微博發文「誠懇道歉」，宣布因身體不適和家人原因，決定退出網路。幾日前黃曉明出席公開活動還為此道歉，對於引起爭議感到愧疚，不過，17日葉珂再度出現在微博版面上，原因是她在上海被目擊，畫面一出馬上被酸「生怕別人認不出」。

▲葉珂自從認愛黃曉明後，話題不斷。（圖／翻攝自微博）

近日，葉珂駕駛她的勞斯萊斯出現在上海外灘，影片中可以看到疑似是她的女子穿著牛仔外套以及黑色休閒服，小腹微微凸出，下車後將車交給泊車人員就離開，影片還打上了關鍵字「葉珂開勞斯萊斯被偶遇」，由於拍攝角度相當明顯，正對著她的臉，因此也有不少人懷疑葉珂又想炒話題，是自己找人來拍，但也有人覺得影片中的人不像葉珂。

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▲疑似是葉珂的女子開勞斯萊斯被偶遇。（圖／翻攝自微博）

微博網友紛紛表示「找狗仔擺拍吧，不然誰會知道葉珂經過這，等著下車拍呢！說退出了，但是經常有偶遇的影片流出，懂的都懂」、「一退網就出來各種偶遇視頻了，之前怎麼沒有？不是她請去拍的有那麼精準拍到她？」、「火成這樣，出門也不戴個口罩，生怕別人認不出？」、「被她叫來拍她的狗仔偶遇了」，諷刺的言論依舊居多。

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